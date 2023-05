Passeggera vegana si lamenta del pranzo in aereo: “Viaggio di 6 ore, mi hanno dato solo frutta e noci” Juanita Headley stava viaggiando dal Ghana al Regno Unito e aveva chiesto un “pasto vegano caldo”. Gli assistenti di volo della compagnia KLM le hanno portato “pezzi di ananas, un mandarino e qualche noce”. “Pensavo fosse uno scherzo, è assolutamente inaccettabile”. Il suo post sui social ha scatenato l’indignazione tra i vegani, ma c’è anche chi è stato meno comprensivo nei confronti della donna.

A cura di Biagio Chiariello

Aveva esplicitamente chiesto un "pasto caldo vegano" come parte del servizio gratuito offerto dalla compagnia aerea, ma si è vista arrivare "solo frutta e noci". Juanita Headley stava viaggiando da Accra, Ghana a Londra Heathrow: un volo di oltre 7.400 km, con KLM, della durata di 6 ore. Quando gli assistenti di volo le hanno portato il suo "pranzo", non l'ha presa bene: ha spiegato infatti di aver ricevuto "pezzi di ananas, un mandarino e una manciata di noci".

Ha criticato la compagnia di bandiera olandese pensando inizialmente si trattasse di "uno scherzo". "Mi dispiace, ma non puoi dar dà mangiare questo ad un passeggero affamato su un volo internazionale" ha scritto Juanita, che vive nel nord di Londra, come riporta The Independent.

"Grazie a Dio non ho un'allergia alle noci o avrei dovuto mangiare razioni di frutta. In questi tempi in cui il veganismo non è un fenomeno nuovo, è inaccettabile che in un volo di sei ore non venga garantito un pasto completo. Come minimo devi assicurati che anche il pasto vegetariano sia vegano. Ciò renderebbe la vita molto semplice per l'equipaggio e i passeggeri".

La donna ha poi affermato che l'equipaggio le ha successivamente portato una piadina, una banana e un'altra ciotola di noci.

Ha pubblicato sui social le foto dei pasti, scatenando un'ondata di indignazione: "Nel 2023 è semplicemente oltraggioso". Un altro ha aggiunto: "Mi dispiace che tu abbia avuto questa esperienza, ne ho avuto una simile ma nel 2014 e da allora ho sempre portato del cibo con me in aereo". Un altro vegano ha detto: "È davvero così difficile avere un po' di pasta allo yogurt, pomodoro, broccoli e formaggio vegano? Roba di base… E c'è da dire che la KLM non è tra le più economiche con cui volare…".

Altri però si sono dimostrati meno comprensivi: "Non mi sembra una cosa così sconcertante. Perché le persone non portano semplicemente il proprio cibo con sé?". Un altro ha aggiunto: "Penso che sopravviverai per sei ore...".