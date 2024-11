video suggerito

Panico a bordo dell'aereo: passeggero tenta di aprire portellone di emergenza. Qualcuno fa il video I fatti sono avvenuti su un volo della Korean Air partito da Bangkok e diretto all'aeroporto di Seul-Incheon. Fortunatamente la prontezza degli assistenti di volo ha evitato una tragedia.

A cura di Biagio Chiariello

Un passeggero su un volo della Korean Air ha scatenato il panico a bordo dopo aver tentato di aprire la porta di emergenza di un aereo. Sui social è diventato virale il drammatico filmato che mostra gli assistenti di volo che affrontano l'esagitato, il cui nome non è stato reso noto dalle autorità.

Secondo le ricostruzioni, gli assistenti di volo sono intervenuti dopo aver notato l'uomo seduto senza permesso su una poltrona assegnata all'equipaggio di cabina durante il volo della compagnia coreana partito da Bangkok, in Thailandia, e diretto a Incheon, Corea del Sud, il 7 novembre.

Nel video circolato online si vedono gli assistenti di volo che si affrettano a fermare il passeggero mentre afferra la maniglia del portellone e cerca verosimilmente di aprirla. L'uomo si sarebbe comportato in modo "minaccioso e aggressivo" ed è stato portato "in una zona separata per permettere che si calmasse".

L'Airbus A330-300 con 238 passeggeri a bordo è atterrato senza ritardi all'aeroporto internazionale di Incheon, a Seul, intorno alle 4.45 del mattino. All'arrivo l'uomo è stato subito arrestato.

"L'incidente è stato gestito secondo i nostri protocolli di sicurezza. Abbiamo dato priorità alla sicurezza dei passeggeri e all'integrità operativa. Sebbene la situazione sia stata contenuta con successo, collaboreremo con le autorità competenti alle relative indagini", si legge in una nota di Korean Air.

Non è il primo episodio di questo tipo che avviene ad alta quota. Solo pochi giorni fa un passeggero della compagnia Copa Airlines ha tentato di aprire il portellone di emergenza su un volo dal Brasile a Panama. Le altre persone a bordo, incluso il personale, sono state costrette a usare la violenza per bloccarlo.