Il video dell’uomo che prova a aprire la porta d’emergenza in aereo: picchiato a sangue dagli altri passeggeri I fatto sono avvenuti su un volo della Copa Airlines da Brasilia a Panama City. Un fotoreporter ha filmato i concitati momenti della violenza a bordo. Il video è diventato virale. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un passeggero della compagnia Copa Airlines è stato picchiato brutalmente dopo aver tentato di aprire il portellone di emergenza su un volo dal Brasile a Panama, come mostrato in un video diventato virale su X. "Un assistente di volo ha iniziato a urlare, mentre un altro ha cercato di bloccarlo, ma non ci è riuscito perché l'uomo era troppo forte," ha raccontato il fotoreporter Cristiano Carvalho, 51 anni, che ha ripreso la scena caotica in volo.

L'incidente è avvenuto martedì mattina, 5 novembre, a bordo del volo CM204 della compagnia panamense, partito da Brasilia e diretto a Panama City. Il viaggio si era svolto senza intoppi fino a circa 30 minuti dall'atterraggio, quando il passeggero in questione si è diretto verso la parte posteriore dell'aereo, armato di un coltello di plastica recuperato dal suo vassoio del pasto, e ha tentato di prendere in ostaggio un assistente di volo con l'intento di aprire la porta.

Dopo aver mollato la presa, l’uomo ha provato a maneggiare la maniglia del portellone. A quel punto, gli altri passeggeri sono intervenuti per cercare di fermarlo, e si è reso necessario un intervento fisico deciso per bloccarlo. "L’hanno colpito più volte finché non ha quasi perso i sensi," ha spiegato Carvalho.

Il video mostra i passeggeri che immobilizzano l’uomo, con il volto insanguinato, mentre i membri dell'equipaggio gli legano i polsi con delle fascette.

In una dichiarazione ufficiale, i rappresentanti di Copa Airlines hanno comunicato che, dopo l’atterraggio a Panama, "il team di sicurezza nazionale è salito a bordo e ha preso in custodia il passeggero, consegnandolo alle autorità giudiziarie".

"L’equipaggio ha reagito prontamente e, con l’aiuto di alcuni passeggeri, ha seguito i protocolli di sicurezza necessari per controllare la situazione fino all’atterraggio," ha dichiarato un portavoce della compagnia. "Grazie alla professionalità dell’equipaggio, la sicurezza del volo e dei passeggeri è stata garantita."