Picchiato a sangue per aver messo un like sui social a una ragazza: 17enne operato alla testa Un ragazzo di 17 anni è stato operato d'urgenza per una emorragia celebrare: ieri sera davanti a un locale pubblico a Misilmeri, nel Palermitano, è stato preso a pugni alla testa durante una lite scoppiata per motivi di gelosi. La vittima aveva messo un like a un post social forse di una ragazza.

Un ragazzo di 17 anni è stato colpito più volte alla testa durante una rissa la scorsa notte nel Palermitano. Sarebbe svenuto a terra e, una volta in ospedale, è stato operato con urgenza. Si trova ora in prognosi riservata. Intanto si cerca di capire nel dettaglio cosa sia successo.

Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto, la lite sarebbe scoppiata ieri sera davanti a un locale pubblico in via 4 aprile a Misilmeri, nel Palermitano. All'origine della discussione ci sarebbe molto probabilmente un like messo dalla vittima su un post su un social forse a una ragazza. Per motivi di gelosia quindi il 17enne è stato violentemente picchiato: il giovane dopo essere stato colpito da un pugno è caduto a terra ed è svenuto. La caduta ha provocato un ematoma e perdita di sangue dalla fronte.

Quando i soccorsi si sono precipitati sul posto hanno capito la gravità della situazione. Il 17enne è stato operato nella notte al Civico per una emorragia celebrare. La prognosi rimane riservata. Ora le indagini sono state affidate ai carabinieri: spetterà ora ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e risalire all'identità dell'aggressore.