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“Spogliava” ragazze con l’IA e diffondeva le foto manipolate in rete, indagato un 40enne a Novara

A Novara un 40enne è indagato per aver manipolato con l’IA foto di ragazze prese dai social per creare falsi nudi e diffonderli online. L’inchiesta è partita dalla segnalazione di una vittima e coinvolgerebbe molte altre giovani.