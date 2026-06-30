Spari in strada a Bari oggi: Alessandro Signorile ucciso in sella alla bici, fermato l’assassino

La drammatica scena si è consumata in pieno giorno davanti a decine di passanti nel quartiere Carbonara. Per gli inquirenti il delitto del 38enne non ha a che fare con la criminalità organizzata.

Un uomo di 38 anni è stato ucciso oggi a colpi di arma da fuoco in strada a Bari mentre pedalava in sella alla sua bicicletta elettrica nel quartiere Carbonara. La vittima è Alessandro Signorile, operaio edile originario di Ceglie del campo, quartiere vicino al luogo del delitto, che nella mattinata di martedì 30 giugno percorreva via De Marinis a Bari. A sparare sarebbe stato un suo conoscente che si è allontano dal luogo ma è stato rintracciato e arrestato dopo poco dalle forze dell’ordine, mentre stava raggiungendo la Questura dove ha detto che voleva costituirsi.

Secondo quanto ricostruito finora, la vittima è stata raggiunta da diversi colpi di pistola, almeno almeno quattro i colpi sparati da distanza ravvicinata, uno dei quali mortale alla testa. La vittima si è accasciata sul marciapiede ancora seduto sulla bici ed è morta praticamente sul colpo. Per il 38enne inutili i soccorsi medici del 118, giunti con un'ambulanza insieme alle forze dell'ordine, che hanno potuto solo accertarne il decesso.

La drammatica scena si è consumata in pieno giorno davanti a decine di passanti le cui testimonianze hanno permesso di individuare il presunto omicida in poco tempo. Per gli inquirenti il delitto non ha a che fare con la criminalità organizzata ma la pista investigativa principale sarebbe quelle di un omicidio passionale. La vittima viene descritto come estranea a contesti criminali mentre giornali locali indicano che le urla dei parenti sul luogo del delitto erano indirizzate contro una donna che avrebbe avuto un legame con il 38enne.

Sul caso indagano i carabinieri, arrivati sul posto insieme al personale della squadra mobile della polizia di Stato. Sul posto anche anche la pm di turno, subito informata dei fatti, e le squadre della scientifica per i rilievi del caso. Al momento si procede con l'interrogatorio del fermato per ricostruire dinamica esatta e movente del delitto.