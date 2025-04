Google Maps sbaglia le indicazioni: auto finisce giù da un ponte e fa un volo di 40 metri A Giava, in Indonesia, un’auto è precipitata per 40 metri da un ponte incompiuto dopo che il conducente, seguendo Google Maps, ha ignorato una deviazione suggerita. L’uomo e la passeggera sono sopravvissuti con ferite lievi. Il video dell’incidente è stato ripreso da una telecamera. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Biagio Chiariello

Un video ripreso da una telecamera di sorveglianza mostra il drammatico momento in cui un’auto è precipitata da un ponte in costruzione, facendo un volo di circa 40 metri. Protagonista dell’incidente è Rudie Heru Komandono, un uomo di 61 anni che si trovava alla guida del suo veicolo a Giava, in Indonesia.

L’automobilista stava utilizzando Google Maps per raggiungere la casa di un amico e, come spesso accade, aveva posizionato lo smartphone sul cruscotto per seguire comodamente il percorso indicato. Durante il tragitto, però, il navigatore ha improvvisamente suggerito una deviazione che lo avrebbe portato lontano dalla rotta iniziale. Komandono, convinto che il sistema avesse commesso un errore, ha deciso di ignorare l’indicazione alternativa e ha proseguito dritto.

Quella scelta, però, si è rivelata rischiosissima. Senza accorgersi della situazione, ha imboccato una rampa di accesso a un ponte autostradale non ancora completato e chiuso al traffico per lavori in corso. In pochi istanti, la sua auto ha oltrepassato la fine del tratto asfaltato ed è precipitata nel vuoto, schiantandosi sulla carreggiata sottostante dopo un volo impressionante. Le immagini mostrano l’auto impattare violentemente al suolo, sfiorando per pochi metri due altri veicoli e una moto che avevano appena attraversato la stessa zona. Per miracolo, non ci sono state vittime.

A bordo dell’auto, oltre al conducente, viaggiava anche una donna, seduta sul sedile del passeggero. Entrambi sono sopravvissuti all’incidente e, sebbene abbiano riportato ferite, le loro condizioni non sono gravi: si parla infatti di traumi lievi e contusioni. Le autorità stanno ora esaminando la dinamica dell'accaduto e valutando eventuali responsabilità legate alla segnaletica stradale e alla gestione del cantiere, oltre all'affidabilità delle indicazioni fornite dal navigatore.