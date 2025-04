video suggerito

Donna si alza dalla poltrona dell'aereo e prova ad aprire portellone per uscire: panico sul volo Jetstar Il volo con oltre 200 persone a bordo partito da Bali, in Indonesia, e diretto a Melbourne, in Australia, è stato costretto a fare inversione di rotta dopo che una passeggera ha tentato di forzare il portellone dell'aereo mentre sorvolava l'Oceano Indiano.

A cura di Biagio Chiariello

Ad un certo punto si alzata dalla sua poltrona, è corsa verso il portellone e ha provato ad aprirlo per uscire mentre insieme ad oltre 200 persone stava sorvolando l'Oceano Indiano. Panico a bordo dell'aereo della compagnia Jetstar partito da Bali, in Indonesia, e diretto a Melbourne, in Australia. L'equipaggio è stato costretto a tornare indietro A confermare la notizia è stata la stessa compagnia aerea australiana low-cost.

"Un nostro aereo è tornato a Denpasar (l'aeroporto di Bali) la scorsa notte dopo che un passeggero indisciplinato ha tentato di aprire una delle porte del velivolo e si è dimostrato aggressivo con il nostro equipaggio", ha riferito la Jetstar riguarda all'incidente avvenuto lunedì sera, 31 marzo.

Secondo la ricostruzione, una donna seduta nella parte posteriore dell’aereo sarebbe riuscita a sollevare la maniglia del portellone prima che un segnale di allarme avvisasse l’equipaggio, come ha spiegato il comandante tramite gli altoparlanti del velivolo.

I dati del sito di tracciamento voli Flightradar24 mostrano che l'aereo ha invertito la rotta sull'Oceano Indiano circa un'ora dopo il decollo.

"La sicurezza e il benessere dei nostri clienti e del nostro equipaggio sono la nostra massima priorità e li ringraziamo per il modo in cui hanno gestito la situazione", ha affermato la compagnia nel comunicato. "Un comportamento inaccettabile di questo tipo non sarà mai tollerato sui nostri voli".

A ben vedere non si tratta del primo episodio di questo tipo a bordo di un volo Jetstar. Lo scorso agosto un passeggero, evidentemente di fretta, si è alzato non appena l'aereo partito da Sydney è atterrato a Melbourne e ha aperto il portellone di emergenza, attivando lo scivolo per la fuga e finendo per andandosene a spasso sull’ala del velivolo prima di saltare a terra. L'uomo è stato poi arrestato.