Passeggero ha troppa fretta: apre portellone dell’aereo, attiva lo scivolo e va a spasso sull’ala La scena singolare all’aeroporto di Melbourne in Australia. “È stato pazzesco” ha dichiarato uno dei passeggeri, rivelando che l’uomo ha iniziato a comportarsi in modo strano e ad agitarsi appena l’aereo è atterrato. Poi ha aperto il portellone saltando giù dall’ala del velivolo. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

Quello che doveva essere un tranquillo volo di linea interno in Australia si è concluso con una scena a dir poco singolare all'aeroporto di Melbourne. Uno dei passeggeri a bordo infatti ha iniziato ad agitarsi appena l’aereo ha toccato terra in pista e poco dopo ha aperto un portellone di emergenza, attivando lo scivolo per la fuga e andandosene a spasso sull’ala del velivolo prima di saltare a terra.

La scena nella tarda mattinata di oggi, giovedì 22 agosto, la notte in Italia, quando il volo Jetstar JQ507 era appena arrivato all'aeroporto di Melbourne proveniente da Sydney. Il velivolo, un Airbus A320, era fermo in pista al gate del terminal in attesa che gli addetti avvicinassero le scale per permettere l’uscita dei passeggeri quando uno di loro si è alzato di scatto e ha aperto il portellone di emergenza.

“È stato pazzesco” ha dichiarato uno dei passeggeri, rivelando che l’uomo ha iniziato a comportarsi in modo strano e ad agitarsi appena l’aereo è atterrato. Secondo quanto riferito ai media locali, l'uomo camminava avanti e indietro prima di aprire l'uscita, mentre gli assistenti di volo e i passeggeri lo invitavano a sedersi. "L'uomo aveva un comportamento piuttosto strano. Non appena l'aereo ha iniziato a fermarsi, si è alzato immediatamente e si è diretto verso la fila delle uscite di emergenza” ha rivelato una passeggera a Melbourne Radio 3

La scena dell’uomo che scende dall'uscita di destra dell'aereo camminando sull’ala è stata immortalata anche in alcuni video in cui si vede che alcuni addetti infine lo bloccano. L’uomo è stato poi arrestato dagli agenti della polizia federale australiana per "presunto comportamento aggressivo e violazione dei protocolli di sicurezza degli aerei”.

"Il passeggero è uscito dall'uscita di emergenza e ha camminato lungo l'ala prima di scendere a terra da sopra il motore", ha detto un portavoce della Jetstar. L’uomo è stato poi visitato dai paramedici e portato in ospedale, dove è rimasto per ulteriori accertamenti. "Stiamo continuando a indagare sulla questione ed è probabile che in futuro verranno presentate accuse precise", ha affermato la polizia.