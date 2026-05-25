Aereo la travolge mentre fa parapendio in Austria, 44enne sopravvive per miracolo: “Solo qualche livido”. Il video

Un aereo le ha squarciato il parapendio mentre era in volo nei cieli dell’Austria. A salvarsi per miracolo una donna di 44 anni. “A parte qualche livido, non mi è successo nulla”, ha scritto sotto il video pubblicato sui social.

Frame del video pubblicato sui social dalla 44enne.

Una donna di 44 anni è sopravvissuta per miracolo, dopo che un aereo ha squarciato il suo parapendio mentre era in volo. Il fatto è accaduto sabato 23 maggio nei pressi di Piesendorf, vicino a Zell am See, circa 100 chilometri a sud-ovest di Salisburgo, in Austria.

La protagonista, un’esperta parapendista austriaca di nome Sabrina, stava sorvolando la zona e filmando durante il volo quando, improvvisamente, un piccolo aereo è comparso alle sue spalle ad alta velocità.

Le immagini, condivise dalla donna su Instagram, mostrano il momento dell'incidente: il Cessna che passa a pochi centimetri sopra la donna e l’elica che lacera il parapendio, facendola precipitare improvvisamente nel vuoto.

La 44enne ha perso quota in caduta libera ma è riuscita a mantenere il sangue freddo e ad afferrare rapidamente il paracadute di emergenza che ha aperto appena in tempo, rallentando la discesa e riuscendo infine ad atterrare su una strada forestale.

Nel video, subito dopo aver attivato il paracadute di soccorso, si sente la donna imprecare per lo shock. In un messaggio pubblicato sui social ha raccontato di non riuscire ancora a credere di essere uscita quasi illesa dall’incidente: “A parte qualche brutto livido e diverse contusioni, non mi è successo praticamente nulla”.

Secondo la polizia, ai comandi della Cessna c’era un pilota tirolese di 28 anni impegnato in un volo panoramico dalla valle di Glemmtal verso Zell am See. L’uomo avrebbe dichiarato di non essere riuscito a evitare il parapendio in tempo utile.

Dopo l’impatto, è riuscito ad atterrare senza problemi all’aeroporto di Zell am See. Le autorità hanno aperto un’indagine sull’accaduto. Al termine degli accertamenti, il caso sarà trasmesso alla procura di Salisburgo per valutare eventuali responsabilità penali.

Il pilota potrebbe essere indagato per messa in pericolo dell’incolumità fisica, reato che in Austria può comportare fino a tre mesi di carcere.