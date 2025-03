video suggerito

"C'è un medico a bordo?" Passeggera si sente male in volo, atterraggio d'emergenza per il volo EasyJet Un volo easyJet da Tenerife a Liverpool è stato costretto ad un'atterraggio d'emergenza a Santiago di Compostela per un'emergenza medica. Una passeggera di 67 anni aveva perso i sensi, spingendo l'equipaggio a richiedere l'intervento di un medico tra le altre persone a bordo.

A cura di Biagio Chiariello

Un volo easyJet partito da Tenerife e diretto a Liverpool è stato costretto a un atterraggio d’emergenza in Spagna a causa di una grave emergenza medica a bordo. Secondo i controllori del traffico aereo, la decisione è stata presa mentre l’equipaggio tentava di rianimare una passeggera di 67 anni, trovata priva di sensi.

L’episodio è avvenuto nella serata di martedì 25 marzo, quando il pilota ha lanciato un appello ai passeggeri: “C’è un medico o un infermiere a bordo che possa prestare assistenza immediata?” Pochi minuti dopo, l’aereo ha deviato la sua rotta per atterrare all’aeroporto di Santiago-Rosalia de Castro, in Galizia, dove una squadra di soccorso era già pronta a intervenire.

I passeggeri sono stati fatti scendere e ospitati in hotel della zona per la notte, in attesa di riprendere il viaggio verso la loro destinazione finale. La donna colpita dal malore, di cui non è ancora nota la nazionalità, viaggiava insieme al marito e a un amico. Al momento, non si hanno informazioni certe sulle sue condizioni di salute.

Un portavoce di easyJet ha confermato l’accaduto: “Il volo EZY3366 da Tenerife a Liverpool, nella serata di martedì, è stato dirottato su Santiago-Rosalia de Castro, dove è stato accolto dai paramedici per un’emergenza medica a bordo”.

Anche i controllori del traffico aereo hanno rilasciato una dichiarazione su X (ex Twitter), spiegando la procedura seguita per agevolare l’atterraggio d’emergenza: “L’equipaggio del volo da Tenerife Sud a Liverpool ci ha informato della necessità di un atterraggio urgente a Santiago mentre tentava di rianimare una passeggera di 67 anni, priva di conoscenza. Abbiamo garantito una discesa continua e un rapido approccio alla pista 35, coordinando i soccorsi con l’aeroporto”.

Il messaggio si è concluso con un augurio di pronta guarigione per la signora.