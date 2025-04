video suggerito

Il cibo sull’aereo non gli piace e tenta di entrare in cabina: volo verso Milano costretto a tornare indietro L’episodio a bordo di un volo dell’American Airlines partito dall’aeroporto internazionale John F. Kennedy di New York e diretto a Milano Malpensa. Dopo esseri lamentato del pasto, il passeggero si sarebbe scagliato contro gli assistenti di volo prima di alzarsi con uno scatto e attraversare l’aereo per dirigersi verso la cabina di pilotaggio. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un volo intercontinentale partito dagli Usa e diretto in Italia è stato costretto a tornare indietro a causa di un passeggero molesto che, dopo esseri lamentato del cibo a bordo ha colpito gli assistenti di volo, tentando anche di entrare in cabina di pilotaggio. L’episodio a bordo di un volo dell'American Airlines partito dall'aeroporto internazionale John F. Kennedy di New York e diretto a Milano Malpensa.

Come hanno ricostruito alcuni passeggeri a bordo alla CBS, tutto sembrava andare bene fino quando a bordo dell’aereo, partito lunedì sera intorno alle 19 ora locali, non sono stati serviti i pasti. Il cibo pare non si stato gradito da uno dei passeggeri che ha dato in escandescenze. Secondo il racconto dei testimoni, l’uomo seduto nella parte posteriore dell'aereo, avrebbe dato di matto quando non gli è stato consegnato il suo pasto preferito.

Dopo alcune urla, il passeggero si sarebbe scagliato contro gli assistenti di volo prima di alzarsi con uno scatto e attraversare l’aereo per dirigersi verso la parte anteriore del velivolo dove infine avrebbe anche tentato di introdursi nella cabina di pilotaggio, probabilmente per protestare anche col comandante.

"Abbiamo notato una specie di colluttazione sul retro, c’era un uomo sui sedili posteriori che stava litigando con le hostess. A un certo punto, ha superato tutti i nostri posti e ha cercato di irrompere nella cabina di pilotaggio” ha raccontato un testimone. L’uomo è stato poi accompagnato al suo posto ma l’episodio ha convinto il comandante a invertire la rotta dopo quattro ore riportando i circa 300 passeggeri a bordo a New York.

"Il tizio è rimasto sul retro dell'aereo, senza protezione e senza cinture di sicurezza, il che è stato un po' spaventoso considerando che avevamo un aereo pieno di 300 persone, non c'era nessun addetto alla sicurezza a bordo e avevamo questo pazzo sul retro", ha raccontato un testimone. Solo all’arrivo a New York, dove l’aereo è atterrato intorno alle 3 del mattino, il passeggero è stato preso in custodia dalla polizia.