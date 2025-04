Coniglietto viene risucchiato dal motore di un aereo, la fiammata provoca il panico a bordo

video suggerito

Un coniglietto ha seminato il panico a bordo di un volo della United Airlines. La fiammata generata dal motore ha provocato il panico tra i passeggeri. Effettuato l'atterraggio di emergenza.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un coniglietto è entrato nel motore di un aereo della United Airlines mentre era in fase di rullaggio sulla pista. Dopo il decollo, l'animale ha "provocato" una fiammata che ha spaventato le persone a bordo del velivolo.

I passeggeri del volo diretto ad Edmonton in Canada hanno raccontato poi ai media esteri di aver sentito un "forte boato" e di aver avvertito "una vibrazione subito dopo il decollo". L'aereo ha continuato a salire di quota, fino a quando il ritorno di fiamma non ha costretto lo staff a tornare a terra.

A bordo del volo, tutti i passeggeri hanno iniziato a farsi prendere dal panico. Dopo l'atterraggio di emergenza a Denver, le persone sull'aereo sono scese in attesa che venissero effettuate le operazioni per il ripristino della sicurezza.

La Federal Aviation Administration, ha poi fatto sapere che il volo della United Airlines è ripartito senza intoppi dall'aeroporto di Denver dopo l'incidente con l'animaletto durante la partenza. Le indagini per capire come il tutto sia avvenuto sono ancora in corso.

Tanta paura per le persone a bordo dell'aereo che però, dopo un primo momento di generale panico con la conseguente fuga dal velivolo. Quando il problema è stato risolto, tutti i passeggeri hanno potuto fare ritorno ai loro posti per proseguire il viaggio.

Ad avere la peggio, insomma, è stato il coniglietto per il quale purtroppo, anche se prevedibilmente, non vi è stato nulla da fare. L'animale è infatti morto carbonizzato. Tanta paura per i passeggeri dell'aereo che però non si sono fatti male e hanno potuto completare il loro viaggio senza ulteriori problemi.