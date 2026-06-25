Ondata di caldo record in Italia in diretta, oggi bollino rosso in 17 città e riunione tecnica al Ministero della salute

Italia sotto la morsa dell'intensa ondata di calore africano che non dà tregua: sono 17 le città da bollino rosso oggi giovedì 25 giugno, secondo il bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute. Oggi però è anche allerta meteo gialla per temporali di calore su Sicilia, Calabria, Basilicata e Sardegna. L'ondata di caldo durerà almeno fino alla fine del mese di giugno con il picco atteso nel weekend. Per questo oggi riunione tecnica al Ministero della Salute per valutare varie opzioni. Colpiti tutti i paesi dell'Europa occidentale come la Francia dove si è registrato il giorno più caldo di sempre mentre il Regno Unito ha superato il record di caldo a giugno. Diverse le vittime in tutta Europa per malori collegati al caldo intenso
Uomo di 61 anni muore per il caldo mentre lavora nella vigna in Val Nure
Nel pomeriggio di ieri, un uomo di 61 anni è morto in una frazione della Val Nure, nel Piacentino. Era al lavoro in una vigna da diverse ore nonostante il caldo. Intorno alle 14 il fratello lo ha trovato riverso tra i filari, già privo di vita. I sanitari del 118 sono intervenuti rapidamente, ma ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile.
Oggi allerta meteo in 4 regioni
L’ondata di calore sull’Italia si intensifica ma con essa anche il rischio di temporali di calore. La Protezione Civile ha valutato per oggi, giovedì 25 giugno 2026, una nuova allerta meteo gialla per maltempo su quattro regioni: tutta la Sicilia, la Calabria e la Basilicata e su gran parte della Sardegna. Ecco la mappa e il bollettino delle allerte meteo idro per oggi
Oggi riunione tecnica al Ministero della salute sull'emergenza caldo
Sull'emergenza caldo "domani ci sarà una riunione tecnica al ministero per monitorare questa ondata di calore". Lo ha annunciato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, precisando che il tavolo tecnico potrà valutare varie opzioni. "Abbiamo iniziato ad emanare i bollettini sulle ondate di calore già dal 25 maggio con tre giorni di previsione ogni volta. C'è grande attenzione. Abbiamo inoltre un decalogo con delle indicazioni chiare, che diffonderemo ulteriormente, e soprattutto dobbiamo tutelare le persone più fragili, gli anziani ed i bambini", ha sottolineato Schillaci .
In Francia raggiunto il nuovo record di giorno più caldo di sempre
In Francia è stato registrato il giorno più caldo di sempre da quando sono iniziate le rilevazioni. Lo ha reso noto Météo-France. Ieri infatti è stato battuto il record stabilito appena 24 ore prima. Se martedì la temperatura ha toccato i 29,9°, mercoledì pomeriggio ha raggiunto i 29,97° di media. Nel Peese in 5 giorni hanno perso la vita per annegamento 40 persone, per lo più giovani, che si erano tuffate in cerca di refrigerio. La Tour Eiffel e il Louvre continuano a chiudere anticipatamente alle ore 16 a causa della forte ondata di calore.
Quando finirà la lunga ondata di caldo in Italia
L'ondata di caldo che ha colpito l'Italia è destinata a durare ancora molto a lungo. Secondo gli esperti, il picco è atteso durante il weekend e l’inizio della prossima settimana per il momento non si vede la fine certa. Continuerà a non esserci tregua neppure nelle ore notturne, quando si resterà in generale sopra i 20 gradi. Secondo le ultime tendenze meteo, un leggero miglioramento potrebbe essere possibile solo nella seconda metà della prossima settimana quando una perturbazione potrebbe lambire il nostro paese rinfrescando leggermente l'aria in un contesto però sempre di forte caldo.
Temperature oltre i 35 gradi nelle zone interne, oltre i 40° a Firenze
Le temperature massime continuano a salire in tutta Italia dove oggi avremmo oltre i 35 gradi quasi ovunque con picchi che sfioreranno i 40°c in diverse città raggiungendo addirittura i 41 gradi in alcune zone interne come a Firenze. Si andrà ben oltre la media da nord a sud con le massime particolarmente elevate nelle zone interne, con valori tra i 34-38 gradi.
Continua il caldo africano sull'Europa
Continua l'ondata di caldo africano sull'Europa dove si stanno registrando temperature mai viste in questo periodo dell'anno. In Francia ieri è stata la giornata più calda mai registrata da quasi 80 anni con una media che ha sfiorato i 30 gradi. Temperature oltre i 40 gradi in numerose città e nel paese si registrano decine di decessi per persone annegate in cerca di refrigerio a causa di malori. Anche il Regno Unito ha registrato il suo giorno più caldo di sempre a giugno battendo il record che durava da oltre 50 anni. Anche in Germania i 40 gradi previsti per venerdì dovrebbero rappresentare il record di caldo per giugno. In Spagna l'ondata di caldo anomala interessa quasi tutto il Paese e secondo l'Agenzia Statale di Meteorologia raggiungerà il picco nelle prossime ore. Valori che, secondo l'Oms, rappresentano un'emergenza sanitaria per l'Europa
Ondata di calore sull'Italia, le 17 città con bollino rosso oggi
In Italia i bollini rossi per caldo intenso continuano ad aumentare e oggi sono 17 secondo il bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo.