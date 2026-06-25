Ondata di caldo record in Italia in diretta, oggi bollino rosso in 17 città e riunione tecnica al Ministero della salute

In Francia è stato registrato il giorno più caldo di sempre da quando sono iniziate le rilevazioni. Lo ha reso noto Météo-France. Ieri infatti è stato battuto il record stabilito appena 24 ore prima. Se martedì la temperatura ha toccato i 29,9°, mercoledì pomeriggio ha raggiunto i 29,97° di media. Nel Peese in 5 giorni hanno perso la vita per annegamento 40 persone, per lo più giovani, che si erano tuffate in cerca di refrigerio. La Tour Eiffel e il Louvre continuano a chiudere anticipatamente alle ore 16 a causa della forte ondata di calore.