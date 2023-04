Pallone finisce nel suo giardino, lui spara a caso e colpisce bimba di 6 anni in bici, arrestato L’uomo era fuggito e ha percorso centinaia di chilometri arrivando fino alla Florida dove si è consegnato. La bimba stava andando in bicicletta quando è stata colpita alla guancia da un proiettile. Fortunatamente la piccola non è grave, diversamente dal padre raggiunto da un colpo alla schiena.

A cura di Antonio Palma

Si è consegnato ed è stato arrestato il 24enne Robert Louis Singletary, il giovane che ha sparato a una bimba di soli 6 anni e al padre di questa solo perché un pallone da basket era finito nel suo giardino in North Carolina. Dopo i fatti, mentre padre e bimba venivano soccorsi e trasportati in ospedale, l’uomo era scappato via facendo perdere le proprie tracce,

“È armato e pericoloso” avevano fatto sapere gli inquirenti scatenando una caccia all’uomo che si è conclusa nelle scorse ore con la sua consegna spontanea alla polizia. L’uomo ha percorso centinaia di chilometri arrivando fino alla Florida. Come annunciato delle autorità della contea di Gaston, nella Carolina del Nord, è stato fermato ed ora è in custodia nella contea di Hillsborough, in Florida.

Robert Louis Singletary è stato fermato giovedì pomeriggio, ora locale, quando si è consegnato alle autorità del posto. Non aveva documenti con sé e per identificarlo sono state necessarie diverse ore. Il ventiquattrenne ora deve rispondere dei reati di tentato omicidio e aggressione armata e comparirà in tribunale nelle prossime ore. Il giudice deve decidere la sua estradizione in North Carolina.

I fatti contestati risalgono a martedì scorso. Secondo le testimonianze di diversi vicini, tutto è iniziato quando un pallone da basket è rotolato nel cortile di Singletary e lui ha urlato contro i bambini che sono andati a recuperarlo. Uno dei bambini ha chiamato il padre, che poi è andato a casa di Singletary per chiarire ed è nata una lite verbale. Il 24enne quindi è uscito con una pistola e ha aperto il fuoco a caso contro i vicini, ferendo una bambina di 6 anni e il genitore che in realtà non erano coinvolti nella lite.

La madre della bimba ha riferito che non avevano niente a che fare con la partita di basket, la famiglia pare fosse fuori a grigliare e la bimba stava andando in bicicletta quando è stata colpita alla guancia da un proiettile. Fortunatamente la piccola non è grave, diversamente dal padre raggiunto da un colpo alla schiena e ora ricoverato.

"È stato folle, non ci saremmo mai aspettati che qualcuno potesse sparare con una pistola tra tutti quei ragazzi", ha raccontato uno dei vicini. “Ha iniziato a camminare in direzione di altri genitori e bambini e ha sparato col braccio teso mentre andava verso la strada” hanno raccontato altri testimoni, rivelando che l’uomo aveva litigato più volte coi vicini da quando si era trasferito perché non amava che i ragazzini giocassero davanti casa sua.