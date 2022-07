Non ha mai perso un giorno di lavoro in 27 anni di carriera: riceve un super premio in denaro Kevin Ford, 54 anni, di Las Vegas, è davvero un impiegato modello. In 27 anni da dipendente di un Burger King in un aeroporto del Nevada non ha mai saltato un solo giorno…

A cura di Biagio Chiariello

Kevin Ford, 54 anni, di Las Vegas, Nevada, è un uomo umile e diligente. Negli ultimi 27 anni ha lavorato come cuoco e cassiere al Burger King del McCarran International Airport nello Stato USA. Ford ha detto che non ha mai perso un giorno di lavoro in quel periodo.

Quando si è presentato al lavoro la scorsa settimana in occasione del 27° anniversario dal primo giorno del suo impiego, non ha fatto grosse cerimonie e nemmeno i suoi capi erano a conoscenza della ricorrenza. Ma quando ha fatto una battuta sul tempo trascorso al lavoro, la direzione si è affrettata a fargli un regalo di ringraziamento che consisteva in un biglietto del cinema, una tazza di Starbucks, delle caramelle, della cioccolata e uno zaino, come riporta Fox News 13.

Kevin ha pubblicato un video su TikTok in cui ringrazia il suo team e mostra i regali, ma non avrebbe mai immaginato che sarebbe diventato virale. Il post ha raccolto decine di migliaia di visualizzazioni e Mi piace. Molti utenti sui social media hanno espresso disappunto per il fatto che la lealtà di quest'uomo forse sarebbe dovuto essere ricompensato con qualcosa di più sostanzioso.

Il 54enne si è però limitato a dire di sentirsi "davvero onorato" per i regali ricevuti. "È stato bello e li ho adorati", ha detto. Kevin ha spiegato di aver persino regalato alcuni dei suoi doni ai suoi stessi colleghi in segno di ringraziamento per la loro gratitudine.

Ma la figlia di Ford pensava che fosse necessario fare di più. All'insaputa del padre, ha aperta una pagina su GoFundMe per aiutare a raccogliere fondi così da celebrare in maniera ancora più significativa la pietra miliare della carriera di suo padre. La ragazza ha spiegato che il fondo originariamente mirava a raccogliere una cifra intorno ai $ 200, ma da allora incredibilmente è riuscita ad arrivare a $ 270.000 al 30 giugno.

Alla domanda su quale fosse la motivazione che ha spinto sua figlia ad aprire la raccolta fondi, Ford ha detto. "Immagino che l'abbia fatto solo perché mi ama". Nonostante tutti i soldi arrivati, Kevin Ford dice che non ha ancora intenzione di andare in pensione o prendersi un giorno libero, nemmeno per una vacanza. "Non si sa mai, viviamo giorno per giorno, ma non ho pensato a cosa fare con quei soldi se non a visitare i miei nipoti per un po' e magari usarne un po' per il loro college, ma non ci sto nemmeno pensando", Ha aggiunto. "Sto solo lavorando…".