New York allagata, “caduto un mese di pioggia in sole tre ore”: dichiarato lo stato di emergenza La Grande Mela nella morsa del maltempo. Venerdì 29 settembre la città di New York si è allagata, in sole tre ore sono caduti più di 10 centimetri di pioggia in alcune zone. Una quantità di pioggia che di solito viene raggiunta in un mese. “Stiamo affrontando delle condizioni meteo pericolose e la situazione non è ancora risolta”, ha detto il sindaco, Eric Adams.

A cura di Eleonora Panseri

Allagata dalle incessanti piogge delle ultime ore la città di New York. Nella giornata di oggi, venerdì 29 settembre, in sole tre ore sono caduti più di 10 centimetri di pioggia in alcune zone della Grande Mela, quantità che di solito viene raggiunta in un mese, si legge sul sito della Cnn.

“Stiamo affrontando delle condizioni meteo pericolose e la situazione non è ancora risolta", ha detto il sindaco della città, Eric Adams, durante una conferenza stampa questa mattina. "Non voglio che le brevi pause tra un rovescio e l'altro facciamo pensare che sia tutto finito, non lo è".

Venerdì mattina la governatrice dello Stato di New York, Kathy Hochul, ha dichiarato lo stato di emergenza per la città di New York, Long Island e per la Hudson Valley. In un'intervista con l'emittente WNBC-TV ha esortato i cittadini a rimanere in casa. "Si tratta di un evento meteorologico impegnativo ed estremamente pericoloso", ha detto Hochul, "Ho bisogno che tutti i newyorkesi mi ascoltino e rimangano al sicuro".

Leggi anche Il maltempo di lunedì 18 settembre a Milano: pioggia e raffiche di vento

Milioni di newyorkesi hanno infatti ricevuto diverse allerte da parte del servizio meteorologico in cui si parlava di una "situazione pericolosa per la loro incolumità" con un "elevato" rischio di danni dovuti agli allagamenti. Al momento sarebbero circa 8,5 milioni le persone che si trovano in zone considerate a rischio almeno fino alla fine della giornata odierna. Circa 5 centimetri di pioggia sono caduti fino alla mezzanotte (ora locale) in molte delle aree colpite e sono attese ulteriori precipitazione nelle prossime ore.

Alcune fermate della metropolitana di NY sono a rischio allagamento e si registrano ritardi sul molte linee, mentre alcune attività al LaGuardia International Airport, uno dei principali scali della città sono state sospese. Abbondanti piogge sono cadute anche sul John F. Kennedy International Airport, creando disagi. Allagate anche cantine e seminterrati, strade inagibili a Brooklyn, Manhattan, Queens e Hoboken, in New Jersey.

Sui social network in poche ore si sono moltiplicati foto e video che mostrano veicoli quasi sommersi e case invase dall'acqua. Secondo le ultime previsioni, le piogge dovrebbero continuare almeno fino alla fine della giornata.