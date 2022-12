Morta Megha Thakur, la star di TikTok scomparsa improvvisamente a 21 anni A dare notizia dell’improvviso decesso della giovane canadese, che ha un milione di follower sui social, sono stati gli stessi genitori, spiegando che Megha Thakur è improvvisamente e inaspettatamente scomparsa ma senz achirie le cause del decesso.

A cura di Antonio Palma

La blogger e star di TikTok Megha Thakur è morta improvvisamente all’età di 21 anni. A dare notizia dell’improvviso decesso della giovane canadese, che ha un milione di follower sui social, son stati gli stessi genitori.

“È con il cuore straziato che annunciamo che la luce della nostra vita, la nostra gentile, premurosa e bellissima figlia, Megha Thakur, è improvvisamente e inaspettatamente scomparsa il 24 novembre 2022 nelle prime ore del mattino” si legge in un post pubblicato dai genitori della giovane sui suoi account social.

"Amava i suoi fan e avrebbe voluto che voi sapeste della sua scomparsa. In questo momento, chiediamo la tua benedizione per Megha” hanno aggiunti i famigliari senza chiarire le cause del decesso improvviso. Secondo indiscrezioni, Megha Thakur sarebbe morta in un terribile incidente stradale nelle prime ore di giovedì.

La notizia ha colto tutti di sorpresa e le sue pagine social sono state inondate di messaggi di cordoglio e di affetto da parte dei tanti utenti che la seguivano. "Mi dispiace tanto per la vostra perdita. Megha è bellissima dentro e fuori", ha commentato un utente.

Megha Thakur aveva conquistato tantissimi follower dopo aver promosso la fiducia nel proprio corpo sulla nota piattaforma video con filmati che hanno raccolto decine di milioni di like

La star di TikTok ha iniziato a pubblicare post sui social media nel novembre 2019 ed era nota per diffondere messaggi di fiducia in se stessi e positività del corpo. Il suo ultimo messaggio su TikTok, pubblicato il 18 novembre, la vedeva camminare a New York City con la didascalia: “Ricordati che sei responsabile del tuo destino".

I funerali di Megha Thakur sono stati già celebrati martedì scorso per volontà della famiglia.