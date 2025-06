video suggerito

Chicago, ritrovata dopo oltre tre anni bambina scomparsa nel 2021 Blessing Wasso, scomparsa nel 2021 a un anno, è stata ritrovata sana e salva a Chicago dopo oltre tre anni. La madre, Erika Ephraim, è stata arrestata. La bambina, sotto tutela statale, è stata riaffidata al DCFS. L’indagine è ancora in corso. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo più di tre anni di ricerche, Blessing Wasso, bambina scomparsa nel 2021 all’età di un anno, è stata finalmente ritrovata sana e salva in una casa di Chicago. La piccola, oggi quattro anni, era sparita il 5 novembre 2021 insieme alla madre, Erika Ephraim (nota anche come Ericka Wasso), durante una visita supervisionata presso una struttura di Brighton Park.

All’epoca, la bambina era affidata legalmente al Dipartimento dei Servizi per l’Infanzia e la Famiglia dell’Illinois (DCFS), che denunciò immediatamente la scomparsa sia della madre che della figlia. Nonostante gli sforzi iniziali, il caso si era presto raffreddato e non erano emerse nuove informazioni fino alla primavera di quest’anno.

Una svolta decisiva è arrivata grazie a un nuovo bollettino emesso dal Dipartimento di Polizia di Chicago, che ipotizzava la possibile fuga della coppia in California o in Texas. Tuttavia, a sorpresa, la madre e la figlia sono state localizzate ancora una volta nella stessa città da cui erano sparite.

Secondo quanto riportato in un comunicato degli U.S. Marshals, il primo gennaio 2025 Blessing è stata identificata come la neonata scomparsa, ma solo nei primi giorni di giugno gli agenti hanno avuto conferma concreta della sua presenza in una casa di Chicago. A insospettire gli investigatori è stata l’immagine di una bambina affacciata a una finestra del secondo piano: la somiglianza con una foto a progressione d’età di Blessing era impressionante.

Il 3 giugno le forze dell’ordine hanno fatto irruzione nella casa. All’interno hanno trovato la bambina, che è stata subito riaffidata alla custodia del DCFS, rimanendo formalmente sotto tutela statale.

Durante l’operazione, Erika Ephraim ha tentato la fuga ma è stata arrestata. Attualmente si trova detenuta presso il carcere della contea di Cook e deve rispondere a numerose accuse, tra cui un mandato di estradizione completo emesso dal Dipartimento di Correzione della California, oltre a reati legati a furto al dettaglio, ricettazione e rapina, commessi sia in Illinois che in California.

Le autorità hanno confermato che Blessing sta bene e riceverà ora l’assistenza necessaria dopo oltre tre anni vissuti in clandestinità.