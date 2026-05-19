Dietro le sbarre prima dei tre anni: il dramma dei bimbi in carcere nel Rapporto Antigone

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Il sistema penitenziario italiano continua ad attraversare la sua crisi più buia, un declino strutturale che si trascina da anni e in cui a pagare il prezzo più alto sono, ancora una volta, i soggetti più vulnerabili. La fotografia scattata dal XXII Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione, intitolato emblematicamente "Tutto chiuso", rivela una realtà che non mostra segni di arresto: le carceri non sono mai state così affollate, tese e letali. In un panorama segnato da record storici di suicidi e da un sovraffollamento cronico, emerge un dato che interroga direttamente le istituzioni: il raddoppio dei bambini sotto i tre anni costretti a vivere dietro le sbarre insieme alle loro madri detenute.

Bambini in cella: il fallimento delle tutele

Uno dei punti più centrali e controversi sollevati dall'associazione riguarda infatti proprio la presenza dei minori negli istituti penitenziari. A invertire la rotta, vanificando anni di battaglie legislative e l'istituzione degli ICAM (Istituti a custodia attenuata per detenute madri), sono state le recenti politiche improntate al massimo rigore punitivo, in particolare con le strette introdotte dal Decreto Sicurezza (Legge 159/2023). L'eliminazione dei rinvii automatici della pena per le donne in stato di gravidanza o con figli neonati ha prodotto un effetto immediato: il numero dei bambini sotto i tre anni che crescono in cella è raddoppiato. Una regressione che Antigone definisce inaccettabile e per la quale chiede con urgenza un passo indietro immediato al governo.

Un sistema al collasso: sovraffollamento oltre il 139%

Per capire come sia possibile che oggi un bambino si ritrovi a muovere i suoi primi passi sul pavimento di una cella, bisogna guardare i numeri di un sistema che ha perso ogni proporzione. Quello delle carceri italiane è un perimetro che non si allarga, ma dentro il quale si continua a stipare umanità. Al 30 aprile 2026, i detenuti nel nostro Paese sono diventati 64.436. Per capire l'assurdità della cifra, come spiega il rapporto di Antigone, basta pensare che i posti letto realmente disponibili, quelli veri e non solo sulla carta, sono appena 46.318. Il risultato è un'equazione geometricamente impossibile che si traduce in un tasso di sovraffollamento del 139,1%. Non è solo una percentuale: significa che dove dovrebbe vivere una persona, oggi ne respirano, dormono e si incastrano quasi due. E la situazione precipita se si zooma sulla mappa d'Italia: ci sono 73 istituti dove questo limite è oltrepassato della metà, e ben 8 carceri trasformate in veri e propri imbuti umani, dove le presenze sono il doppio della capienza consentita. Un collasso logistico e strutturale che toglie aria, spazio e dignità.

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Ma il paradosso che il Rapporto di Antigone mette a nudo, sta fuori dalle mura di cinta. Si potrebbe pensare che le celle scoppino perché l'Italia è improvvisamente diventata un Paese più pericoloso, travolto da un'ondata di criminalità. Non è così. I reati sono stabili, anzi, i dati più recenti mostrano addirittura un calo dell'8%. Si entra meno in carcere e si abusa persino meno della custodia cautelare preventiva rispetto al passato. E allora, da dove arriva tutta questa gente? La risposta sta nelle scelte politiche degli ultimi anni, in una strategia che ha eletto il carcere a panacea di ogni problema sociale. Dall'inizio della legislatura sono stati introdotti oltre 55 nuovi reati, accompagnati da 60 aggravanti e più di 65 aumenti di pena. Si è scelto di punire di più, più a lungo e con meno sfumature. Il risultato, come racconta il nuovo rapporto, è un circuito penitenziario intasato da una burocrazia della punizione che ha sbarrato le porte d'uscita, gonfiato le statistiche e, alla fine dei conti, prodotto solo celle più piene, ma nessuna sicurezza in più per i cittadini.

Record di suicidi e la svolta del "carcere chiuso"

A unire la morsa del sovraffollamento strutturale è intervenuto un cambio di rotta decisivo nella gestione degli istituti, virata negli ultimi mesi verso una politica del totale contenimento. Una serie di circolari emanate dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) ha infatti limitato i movimenti interni, le attività e le aperture verso l'esterno. Oggi, oltre il 60% delle persone recluse trascorre quasi l'intera giornata chiuso in cella, mentre i modelli di custodia aperta e sorveglianza dinamica riguardano ormai appena il 22,5% della popolazione carceraria. Se l'obiettivo di queste misure era garantire un maggiore controllo, i dati dicono che il risultato è stato opposto: la riduzione degli spazi di manovra ha surriscaldato l'ambiente interno.

Le statistiche sulle violenze registrano infatti un incremento generalizzato. Nel giro di pochi anni, le aggressioni tra gli stessi detenuti sono aumentate del 73%, passando dalle 3.356 del 2021 alle 5.812 del 2025. Parallelamente, sono cresciuti del 27,6% gli atti turbativi dell'ordine pubblico e del 12,4% gli episodi di violenza a danno degli agenti di Polizia Penitenziaria. La restrizione dei contatti e la drastica diminuzione delle attività trattamentali hanno finito per scaricare la tensione sulla convivenza forzata.

Questo aumento della conflittualità si inserisce in un quadro di profonda sofferenza personale. Il 2024 si è imposto come l'anno più drammatico sul fronte dei suicidi, con almeno 91 casi accertati. Il fenomeno non accenna a rientrare: nel 2025 si sono contati 82 suicidi e nei primi mesi del 2026 i decessi per questa causa sono già 24. A questo si aggiunge l'indice costante dell'autolesionismo, che si mantiene sopra la soglia dei 2.000 casi ogni 10mila detenuti. In media, un detenuto su cinque mette in atto gesti di danneggiamento del proprio corpo, a testimonianza di una crisi psicologica e strutturale che tocca l'intero comparto penitenziario.

Il fallimento del reinserimento e il declino delle misure alternative

Il rapporto di Antigone dimostra insomma come il carcere si sia di fatto già trasformato in un mero "deposito" che non rieduca, che finisce per alimentare la recidiva anziché abbatterla. I numeri sull'efficacia del percorso penitenziario parlano chiaro: oggi appena il 40,8% di chi si trova in cella è alla prima carcerazione. La stragrande maggioranza delle persone recluse è già passata dal circuito penitenziario più volte (il 45,9% da una a quattro volte, e oltre il 13% addirittura più di cinque volte), a testimonianza di un sistema che non riesce a offrire reali percorsi di reinserimento. A spiegare le ragioni di questo fallimento strutturale sono i dati sulle attività interne, che restano un privilegio per pochissimi. Solo il 29,3% dei detenuti ha accesso a un lavoro, e nella quasi totalità dei casi si tratta di mansioni interne alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, difficilmente spendibili una volta fuori. Le percentuali crollano ulteriormente per i percorsi formativi: appena il 7,9% frequenta corsi di formazione professionale, il 31% segue percorsi scolastici e solo un esiguo 3% riesce a essere iscritto all'università.

In questo vuoto di attività e investimenti, il passaggio dietro le sbarre si riduce a puro isolamento, lasciando chi esce senza alternative alla criminalità.