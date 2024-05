video suggerito

Molly muore a 15 anni in un incidente: aveva già perso in uno schianto i fratelli di 13 e 16 anni La tragedia famigliare in Irlanda. L’ultimo lutto ha colpito la famiglia lo scorso weekend quando l’ultimogenita Molly è morta a seguito di uno schianto fatale. Allo stesso modo aveva perso già due fratelli e coetanei. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

103 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tre fratelli adolescenti e felici ma accomunati da un tragico e terribile destino che li ha portati a morire in strada, ad anni di distanza tra loro, in tre distinti e terribili incidenti stradali. È la straziante storia di tre fratelli irlandesi della contea di Wicklow, a sud di Dublino, che ha commosso. L’ultima tragedia che ha colpito la famiglia è avvenuta lo scorso weekend quando l’ultimogenita Molly è morta a 15 anni a seguito di uno schianto fatale avvenuto domenica. Una tragedia che ha gettato nello sconforto la famiglia dell’adolescente che allo stesso modo ha perso già due fratelli e coetanei della ragazza.

Prima della 15enne, infatti, era morto in un incidente stradale il fratello maggiore di Molly, che lei non aveva mai conosciuta, deceduto all'età di soli 13 anni nel settembre 2007 in un incidente stradale. Come riferisce l'Irish Independent, i genitori della ragazza avevano poi perso un altro figlio che aveva 16 anni, morto nel maggio 2016 in un altro schianto. Una sequenza di tragedie che ha sconvolto l’intera comunità.

Molly è morta in seguito a uno schianto avvenuto poco prima delle 5 del mattino a Slaney Park il 5 maggio scorso. La ragazzina è stata coinvolta in un incidente stradale autonomo in cui non si sono registrati altri feriti. Viaggiava come passeggera in una vettura al cui volante vi era un altro adolescente che è stato arrestato dalla polizia. La polizia ha fatto appello a eventuali testimoni della collisione e ha chiesto alle persone di controllare le riprese della telecamera a circuito chiuso per ricostruire i fatti.

I funerali della 15ene si svolgeranno a Baltinglass venerdì mattina. Molly è la settantesima persona a perdere la vita sulle strade irlandesi quest'anno: 17 in più rispetto allo scorso anno. È la terza persona ad essere rimasta uccisa in un incidente stradale a Wicklow nel 2024.