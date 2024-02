Marito muore d’infarto mentre sono allo zoo, moglie non sopporta dolore: si uccide lanciandosi dal balcone La terribile tragedia di Abhishek e Anjali, una giovane coppia indiana convolata a nozze lo scorso novembre. L’uomo è stato ucciso da un infarto mentre erano allo zoo di Delhi, in India: la donna si è suicidata buttandosi dal balcone del loro appartamento al 7° piano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Abhishek Ahluwali e sua sua moglie Anjali

Un uomo di 25 anni, Abhishek Ahluwali, è morto di infarto mentre stava visitando lo zoo di Delhi, in India, con la moglie Anjali, 22enne. Quest'ultima, incapace di sopportare lo shock della morte dell'uomo, si è gettata dal settimo piano della sua casa a Ghaziabad, nello stato federato dell'Uttar Pradesh.

È una tragedia inimmaginabile quella occorsa alla giovane coppia indiana. Abhishek e Anjali, hanno spiegato i loro familiari ai giornali locali, si erano sposati solo lo scorso 30 novembre. Lunedì 26 febbraio la coppia aveva programmato una visita allo zoo di Delhi. Ad un certo punto l'uomo ha cominciato a lamentare un dolore al petto e dopo un po' si è accasciato.

Anjali, in preda al panico, ha chiamato i suoi amici e il 25enne è stato prima portato all'ospedale Guru Teg Bahadur e poi trasferito al centro specializzato Safdarjung. I medici però non sono riusciti a salvare la vita dell'uomo, confermando come causa del decesso un arresto cardiaco.

Il corpo di Ahluwalia è stato riportato a casa a Ghaziabad e Anjali "ha iniziato a piangere quando l'ha visto, si è seduta accanto a lui e non ha più smesso", ha detto la sua famiglia. Poi all'improvviso, il folle gesto: la 22enne si è precipitata sul balcone del settimo piano ed è saltata nel vuoto. "Le sono corsa dietro, ma prima che potessi fermala, era già saltata" ha detto Babita, una parente, come riporta Ndtv.

Anjali, residente a Karawal Nagar, nel nord-est di Delhi, è stata portato d'urgenza al Max Hospital. Successivamente è stata indirizzata al centro AIIMS, ma le ferite riportate nella cadute si sono rivelate troppo gravi.