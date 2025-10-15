Marito e moglie trovati morti in un camper dopo un festival, macabra scoperta in Inghilterra: indagini in corso

Chris e Kayleigh Coll, 45 e 38 anni, sono stati trovati morti dopo aver partecipato a un festival nella New Forest, una zona verde attrezzata a parco nel sud dell’Inghilterra. I corpi dei due, marito e moglie, genitori di quattro bambini, sono stati rinvenuti in un camper. Sul caso indagano le forze dell’ordine locali.

Chris e Kayleigh Coll, 45 e 38 anni.

Chris e Kayleigh Coll, 45 e 38 anni, sono stati trovati morti dopo aver partecipato a un festival nella New Forest, una zona verde attrezzata a parco nell'Hampshire, nel sud dell'Inghilterra. I corpi sono stati rinvenuti dai paramedici in un camper, come riportano i media locali.

I due erano marito e moglie, genitori di quattro bambini. "Siamo stati informati della morte di due persone, trovate all'interno di un camper parcheggiato in Pound Lane, a Burley. Gli agenti sono intervenuti sul posto. I loro parenti più prossimi sono stati avvisati e verrà preparato un fascicolo per il medico legale", ha riferito un portavoce della polizia.

A quanto si apprende, non sarebbero ancora state chiarite le cause del decesso. Gli organizzatori del New Forest Cider, il festival a cui aveva partecipato la coppia nel fine settimana, hanno dichiarato di essere "profondamente rattristati" nell'apprendere la notizia della "tragica morte" dell'uomo e della donna.

"I nostri pensieri e le nostre condoglianze vanno alla loro famiglia e ai loro amici in questo momento così difficile", hanno aggiunto. Amici e parenti della coppia hanno pubblicato sui social messaggi di cordoglio.

"Kayleigh e Chris, voi eravate l'immagine dell'amore. – ha scritto un'amica della donna – Avevate entrambi passato così tanto e vi siete trovati nel momento perfetto. Tutti potevano vederlo al vostro bellissimo matrimonio".

"Avete mostrato ai vostri figli cosa significa essere bravi genitori e cosa sono il duro lavoro e il vero amore. Mi si spezza il cuore per quei bambini. Kayleigh, eri la persona più altruista che abbia mai conosciuto. Meritavi il tuo lieto fine più di chiunque altro. Nessuno di voi meritava questo", si legge ancora nel lungo post pubblicato su Facebook.

"L’unico conforto in tutto questo è che siete andati via insieme, in pace. Ho il cuore spezzato. Non ci riprenderemo mai da tutto questo. Vi mando un amore infinito. – conclude – Sogni d’oro, signore e signora Coll. Insieme, per sempre".