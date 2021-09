Manifestanti bloccano strada per ore, donna non riesce ad arrivare in ospedale e rimane paralizzata È accaduto nel Regno Unito dove ora il figlio della donna non si dà pace per quanto è successo. Era stato lui infatti a decidere di trasportare la madre in ospedale con la propria auto senza aspettare l’ambulanza quando la donna ha iniziato a stare male. Purtroppo però lungo la strada ha trovato un ingorgo chilometrico scatenato dalle proteste dei manifestanti.

A cura di Antonio Palma

Una donna è rimasta parzialmente paralizzata dopo che un tentativo di raggiungere l'ospedale in auto è andato in fumo a causa dei manifestanti che bloccavano la strada nel corso di una manifestazione non autorizzata. È accaduto nel Regno Unito dove ora il figlio della donna non si dà pace per quanto è successo. Era stato lui infatti a decidere di trasportare la madre in ospedale con la propria auto senza aspettare l'ambulanza quando la donna aveva iniziato a stare male. Purtroppo però lungo la strada ha trovato un ingorgo chilometrico scatenato dalle proteste dei manifestanti che avevano bloccato la strada e ha dovuto attende ore prima che la polizia li facesse sgomberare.

Madre e figlio sono così rimati imbottigliati nel traffico per circa sei ore prima che la donna fosse raggiunta dai soccorsi e trasportata in ospedale. Al suo arrivo in pronto soccorso, però, era ormai troppo tardi per curarla: era stata vittima di un ictus che l'ha lasciata parzialmente paralizzata. L'uomo ha spiegato ai giornali locali che i medici gli hanno detto che se fossero arrivati entro 90 minuti dai primi sintomi, la donna avrebbe riportato pochissime conseguenze e sicuramente non sarebbe rimasta paralizzata. "Poiché ha dovuto sopportare i sintomi di un ictus per sei ore, ora ha una paralisi completa lungo il lato sinistro" ha spiegato il figlio della donna, aggiungendo: "Sono così arrabbiato e così sconvolto, questo non doveva succedere". Dal suo canto il servizio di emergenze britannico ha spiegato che le sue ambulanze non hanno riportato alcun impatto sul servizio durante le proteste, quindi se la donna avesse aspettato l'ambulanza probabilmente sarebbe riuscita ad arrivare in tempo.