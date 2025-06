Donna incinta travolta da un’auto mentre attraversa la strada: 39enne trasportata d’urgenza in ospedale

video suggerito

Una donna incinta di 39 anni è stata travolta da un'automobile poco dopo le 10.30 della mattinata di lunedì 30 giugno, in via Sandro Gallo, al Lido di Venezia. La 39enne è stata soccorsa e trasportata d'urgenza in ospedale con l'elisoccorso. L'esatta dinamica del sinistro è in fase di accertamento.

A cura di Eleonora Panseri

Una donna incinta di 39 anni è stata travolta da un'automobile poco dopo le 10.30 della mattinata di oggi, lunedì 30 giugno, in via Sandro Gallo, al Lido di Venezia.

Secondo quanto riportano i quotidiani locali, la 39enne stava attraversando la strada quando è stata colpita dalla vettura ed è caduta con violenza sull'asfalto. Immediatamente è scattato l'allarme, intorno alle 10.36.

Il personale sanitario del 118 con un'ambulanza è sopraggiunto rapidamente sul posto, i soccorritori sono arrivati in una decina di minuti. La gravità della situazione ha richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso del Servizio sanitario di urgenza-emergenza medica (Suem).

Il velivolo è atterrato pochi minuti dopo in un vicino campo da rugby, la 39enne è stata quindi trasportata in ospedale, dove è stata sottoposta a tutti gli accertamenti del caso. Le condizioni della donna sarebbero serie, anche se non ha riportato ferite gravi ma sulla base della situazione delicata legata alla gravidanza.

Attualmente, infatti, sarebbe alla 25esima settimana. A quanto si apprende, il suo stato ha reso indispensabile un controllo specialistico urgente, l’elicottero l’ha portata all’ospedale di Treviso dove sarebbe attualmente ricoverata.

Insieme al 118, sul luogo dell'incidente è intervenuta anche la Polizia Municipale del Lido di Venezia che si è occupata di regolare il traffico durante le operazioni di soccorso e di svolgere i rilievi necessari alla ricostruzione dell'esatta dinamica dell'incidente.

Al momento dell'impatto erano presenti numerosi passanti e il personale della pasticceria, situata poco distante, che hanno assistito all'accaduto. Stando a quanto si legge sui quotidiani locali, sarebbero stati loro ad allertare tempestivamente i soccorsi e le forze dell'ordine.