Texas, donna salvata ore dopo l’alluvione: trascinata via da un campeggio, si era aggrappata a un albero Trump ha firmato la dichiarazione di “grave disastro” per il Texas, dove si aggrava ancora il bilancio delle vittime dell’alluvione. Sui social il video del salvataggio di una donna che è stata trascinata per chilometri da un campeggio. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Susanna Picone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sono terribili le immagini e le notizie che arrivano in questi giorni dal Texas, dove secondo l’ultimo bilancio dell'alluvione riportato dalla Cnn sono almeno 67 i morti, tra cui 21 bambini. Il bilancio della sola contea di Kerr è stato confermato dallo sceriffo Kerr Larry Leith durante una conferenza stampa di oggi: "Il dato aggiornato alle 9 di questa mattina è che abbiamo registrato 59 decessi nella contea di Kerr", ha detto. "Ancora oggi piove forte e abbiamo perso altre persone. Siamo arrivati a 59. Purtroppo, ci aspettiamo che il numero aumenti ulteriormente", aveva detto qualche ora fa il vicegovernatore Dan Patrick a Fox News.

Ma dalle zone colpite dal disastro arrivano anche delle immagini di speranza: in particolare, in un video che circola sui social si vede una squadra di soccorso recuperare una donna che era stata trascinata per chilometri via da un campeggio in cui si trovava con la sua famiglia ma che è riuscita a salvarsi arrampicandosi sopra un albero. L’hanno trovata aggrappata all’albero e l’hanno salvata ore dopo l’alluvione.

“Non ho mai visto un posto così orrendamente devastato da un evento naturale”, ha scritto su X il governatore del Texas Greg Abbott, aggiungendo che i soccorritori non si fermeranno finché non verranno recuperate tutte le ragazze che risultano disperse. Il fiume Guadalupe, salito venerdì di circa sei metri in due ore, ha travolto un campo estivo per ragazze.

Leggi anche Alluvione in Texas, in un video una casa trascinata dalla piena del fiume Guadalupe

Oggi il presidente Trump ha annunciato di aver firmato la dichiarazione di grave disastro per la contea di Kerr, “per assicurare che i nostri coraggiosi soccorritori abbiano tutte le risorse di cui hanno bisogno”. Anche papa Leone XIV, parlando in inglese, durante l’Angelus di oggi ha espresso dolore e le sue condoglianze per le vittime delle alluvioni. "Desidero esprimere le mie più sincere condoglianze a tutte le famiglie che hanno perso i propri cari, in particolare le figlie che erano al campo estivo, nel disastro causato dall'alluvione del fiume Guadalupe in Texas, negli Stati Uniti”, le parole del Pontefice.