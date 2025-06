video suggerito

Sedicenne senza patente investe donna con la moto in strada: gravissima 52enne a Cagliari L’incidente stradale è avvenuto sul ponte Emanuela Loi a Monserrato, nell’hinterland del capoluogo sardo. L’impatto è stato violentissimo e la donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari dove è stata ricoverata in prognosi riservata. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Antonio Palma

147 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Una donna di 52 anni è ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale di Cagliari dopo essere stata investita in strada da una moto guidata da un ragazzo di soli sedici anni senza patente. L’incidente stradale è avvenuto all'altezza del ponte Emanuela Loi a Monserrato, nell’hinterland del capoluogo sardo, nella notte tra lunedì e martedì.

Era piena notte, circa le 3 del mattino di oggi, martedì 17 giugno, quando la passante, che stava transitando a piedi lungo la strada, è stata travolta in pieno dal centauro minorenne per cause ancora da chiarire. L'impatto è stato violentissimo e la donna è stata sbalzata a diversi metri di distanza sull’asfalto dove è rimasta esanime.

Immediati i soccorsi del personale del 118 giunto sul posto con l’ambulanza. La 52enne, residente nella zona, è stata stabilizzata dai medici e trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu di Cagliari dove è stata poi ricoverata in prognosi riservata e dove si trova tutt’ora. Le sue condizioni sarebbero gravissime.

Leggi anche Accoltellato in casa dalla moglie, 61enne fugge insanguinato in strada e muore in ospedale a Cagliari

Sul luogo dell’investimento anche i carabinieri della stazione di Monserrato che sono intervenuti per i rilievi del caso scoprendo che il giovane alla guida del mezzo a due ruote aveva 16 anni ed era privo di patente di guida in quanto mai conseguita.

La moto condotta dal minorenne, una Honda SH125, è stata sottoposta ai controlli del caso ed è risultata in regola con i documenti di circolazione. I militari dell’Arma sono ora al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e a verificarne le responsabilità.