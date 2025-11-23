Mamma scopre un alligatore nella stanza del figlio morto: “Chiuso in un acquario, era in condizioni orribili”

Dopo la morte del figlio, avvenuta una settimana fa, una donna di Detroit ha scoperto un alligatore nella sua stanza. L’animale, tenuto in pessime condizioni, è stato salvato da un’associazione e presto sarà trasferito in un santuario in Florida.

Foto Animal Magic (Facebook).

Ha seppellito il figlio morto e una settimana dopo ha trovato nella sua stanza un alligatore. L'assurda storia arriva da Detroit, in Michigan (Stati Uniti), dove la madre del defunto ha contattato un'associazione no-profit che si occupa di animali esotici per chiedere aiuto.

A confermare la notizia è stato Mark Rosenthal, proprietario dell'associazione, la Animal Magic.

"Ho appena ricevuto una telefonata da una donna di Detroit. Il figlio, morto una settimana fa e seppellito la scorsa domenica, teneva nella sua stanza un enorme alligatore. Lei non ne aveva idea", si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook dell'associazione qualche giorno fa.

I quotidiani esteri spiegano che Rosenthal ha impiegato circa mezz'ora per recuperare l'alligatore. L'uomo ha inoltre raccontato ai media che l'animale era spaventato e aggressivo, rinchiuso in un acquario di vetro poco più grande di lui: "Era tenuto in condizioni orribili".

Ha aggiunto che non aveva riscaldamento, acqua per bere o nuotare e non aveva cibo. Nello Stato del Michigan non esiste una provvedimento che vieta gli alligatori come animali domestici, spiega Cbs News, ma alcune città hanno deciso di dotarsi di leggi locali per vietarne il possesso. Una di queste è proprio Detroit.

La storia dello strano ritrovamento è diventata virale, cosa che ha lasciato sorpreso Rosenthal. In un post recente, pubblicato tre giorni fa, il titolare della Animal Magic ha scritto: “Non posso credere che questo salvataggio sia diventato virale. Ecco un’ottima foto ravvicinata della bocca di ‘Navi-Gator’ (il nome con cui ha ribattezzato l'animale, ndr)".

Il post pubblicato sulla pagina Facebook della Animal Magic Inc.

"Durante la prima settimana di dicembre verrà portato in un santuario per alligatori in Florida. – aggiunge – Sono così felice di avere contatti che ci permettano di sistemare gli animali che salviamo in case definitive appropriate.”