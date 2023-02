Mamma salva la figlia di 11 anni dall’aggressione di un cinghiale: 45enne muore per le ferite I fatti sono avvenuti nel Chhattisgarh, uno Stato dell’India centrale. Duvashiya Bai si trovava in un terreno agricolo con la figlia, quando la bestia ha aggredito la bambina.

A cura di Biagio Chiariello

Una donna indiana è morta difendendo la figlia di 11 anni dall'aggressione di un cinghiale in un terreno agricolo nel distretto di Korba nel Chhattisgarh.

I fatti sono avvenuti domenica nel villaggio di Teliyamar, quando la donna, identificata come Duvashiya Bai, e sua figlia Rinki, sono andate in una fattoria vicina per raccogliere del terreno, ha detto Ramnivas Dahayat, ufficiale della polizia di Pasan.

Secondo le prime informazioni, mentre la donna era impegnata a scavare il terreno con un piccone, un cinghiale si è improvvisamente palesato e si è scagliato contro sua figlia, ha riferito l'agente. "Duvashiya ha affrontato l'animale con il piccone nel disperato tentativo di salvare la bambina. Nella colluttazione, la donna è riuscita a uccidere l'animale selvatico ma ha riportato anche gravi ferite che l'hanno portata alla morte" ha detto Ramnivas Dahayat.

La ragazzina di 11 anni è rimasta invece illesa. Subito dopo essere stato allertato, il personale del gruppo forestale ha raggiunto il luogo dell'incidente e il corpo della donna è stato recuperato e inviato in un laboratorio vicino per l'autopsia, ha detto ancora il funzionario.

Alla famiglia della defunta è stato corrisposto un "importo di sollievo" di circa 2.850 euro (Rs 25.000): si tratta praticamente di un risarcimento dato dal governo locale in caso di aggressioni da parte di animali selvatici. Il restante risarcimento di Rs 5,75 lakh (pari a circa 6mila euro) verrà assicurato dopo il completamento delle necessarie formalità, ha aggiunto Dahayat.