Maestre d’asilo punivano i bimbi terrorizzandoli con le maschere horror di Scream e li filmavano Il caso arriva dalla cittadina di Hamilton, nello stato del Mississippi, in Usa, dove le quattro donne sono state arrestate dalla polizia. A incastrarle gli stessi video che giravano col cellulare.

A cura di Antonio Palma

Quattro maestre d’asilo statunitensi sono state accusate di abusi sui minori dopo la scoperta che per punire i piccoli li spaventavano indossando delle maschere di Halloween simili a quelle del personaggio del serial killer nei film horror "Scream". Il caso arriva dalla cittadina di Hamilton, nello stato del Mississippi, in Usa, dove le quattro donne sono state arrestate dalla polizia mercoledì scorso.

Ieri l'ufficio dello sceriffo della contea di Monroe ha confermato che le tre andranno a processo per tre capi di imputazione ciascuna, insieme alla loro responsabile che deve rispondere però di reati minori connessi alla mancata sorveglianza. La proprietaria dell'asilo nido, che non è incriminata, ha affermato di non sapere nulla dei loro metodi e che le quattro dipendenti sono state già licenziate alla luce dei video che le incastrano.

Il caso infatti è venuto a galla grazie ad alcuni filmati, registrati con un telefonico dalle stesse maestre, che sono stati poi condivisi sui social a inizio ottobre. I video, girati tra settembre e ottobre, mostrano le maestre che indossano delle maschere spaventose e urlano ai bambini che non hanno ripulito o non hanno "agito bene". Nei video si vedono i piccoli spaventatissimi mentre piangono, urlano, si scuotono o cercano di scappare mentre sono all'interno dell’asilo.

In uno dei video, si vede una educatrice mascherata che si avvicina alla faccia dei piccoli in età prescolare e urla a pochi centimetri dai volti dei bambini terrorizzati e in lacrime dicendo loro che si erano comportati male. Si vedono anche bimbi che si coprono occhi e orecchie e tremano, altri che urlano e piangono disperati.

"Come padre e come persona che ha una grande compassione per coloro che non possono difendersi, ammetto che è stato molto difficile guardare questi video", ha dichiarato lo sceriffo Kevin Crook della contea di Monroe che ha condotto l’indagine. “Mi ha fatto male allo stomaco pensare al terrore che stavano sopportando quei bambini", ha aggiunto dicendosi molto turbato dai video.