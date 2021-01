Una forte esplosione, le cui cause sono ancora sconosciute, ha fatto crollare un edificio nel centro di Madrid verso le 15 di oggi 20 gennaio. Ci sarebbero due morti. La proprietà – situata in Calle de Toledo, nel quartiere La Latina, a fianco di una casa di cura, una scuola, un hotel e la chiesa Iglesia de la Paloma – è stata gravemente danneggiata, perdendo completamente il tetto e le tramezzature dei piani superiori. Il sindaco José Luis Martínez Almeida, ha fatto una “valutazione preliminare con tutte le precauzioni” e ha indicato che le cause indicano un'esplosione di gas, che ha fatto saltare in aria i quattro piani superiori dell'edificio. Al momento secondo quanto riportato dai media locali ci sono anche sei persone rimaste ferite nell’incidente. Sul posto sono presenti almeno nove squadre dei vigili del fuoco di Madrid e undici ambulanze.

Due testimoni hanno detto a Reuters di aver sentito una "forte esplosione". Non è chiaro se ci siano delle vittime. Un portavoce del Residencial Los Nogales La Paloma ha riferito che "nessun residente o dipendente della casa di cura è stato ferito". "Stiamo evacuando tutti i residenti dall'altra parte della strada", ha aggiunto. L’esplosione ha mandato in frantumi le finestre dell’hotel Ganivet e gli ospiti all’interno vengono evacuati.