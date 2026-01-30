Luigi Mangione non verrà condannato a morte nel caso dell’omicidio di Brian Thompson

Garnett ha respinto l’accusa di omicidio che avrebbe permesso ai procuratori di chiedere la pena capitale, ritenendola tecnicamente viziata. Luigi Mangione rischia quindi l’ergastolo.

Luigi Mangione non verrà condannato a morte per l'omicidio di Brian Thompson, Ceo di UnitedHealthcare, commesso il 4 dicembre 2024. Lo ha stabilito la giudice distrettuale federale Margaret Garnett, decretando una sconfitta per i procuratori federali che si erano mostrati irremovibili nel voler perseguire la pena capitale.

Garnett ha infatti rigettato l’accusa di omicidio che avrebbe permesso ai procuratori di chiedere la massima pena, ritenendola tecnicamente viziata. La giudice ha scritto di averlo fatto per "escludere la pena di morte come pena da prendere in considerazione dalla giuria" nel valutare l'eventuale condanna di Mangione. Garnett ha inoltre respinto l’accusa di possesso di arma da fuoco, ma ha mantenuto le accuse di stalking, che comportano una pena massima dell’ergastolo. Per chiedere la pena di morte, i pubblici ministeri avrebbero dovuto dimostrare che Mangione aveva ucciso Thompson mentre commetteva un altro "reato di violenza". Lo stalking non rientra in questa definizione, ha scritto Garnett nella sua sentenza, citando la giurisprudenza e i precedenti legali.

La giudice ha anche stabilito che le prove trovate nello zaino di Mangione al momento del suo arresto saranno ammesse al processo. Nel corso delle perquisizioni la polizia sequestrò diversi oggetti dallo zaino dell'imputato, tra cui una pistola, un caricatore pieno e un quaderno rosso: elementi chiave che, secondo le autorità, lo collegano all’omicidio. Gli avvocati di Mangione avevano chiesto che tali prove venissero escluse dal processo, sostenendo che lo zaino del loro assistito fosse stato controllato illegalmente, cioè senza aver prima ottenuto un mandato.

Finora Luigi Mangione, 27 anni, si è sempre dichiarato non colpevole delle accuse di omicidio a livello federale e statale; laureato in un’università della Ivy League e proveniente da una ricca famiglia del Maryland, il giovane è stato arrestato cinque giorni dopo la morte di Brian Thompson in un McDonald’s ad Altoona, in Pennsylvania, a circa 370 chilometri a ovest di Manhattan.