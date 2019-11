Un uomo è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale a seguito di un incidente in cui una persona ha perso la vita e altre 15 sono rimaste ferite a sud-est di Londra. L'uomo, l'autista di un'auto coinvolta nello schianto con due autobus, è attualmente in custodia di polizia. La polizia è stata chiamata a Sevenoaks Road a Orpington poco dopo le 22.10 di giovedì 31 ottobre. La vittima, 60 anni, era il conducente di uno dei due autobus.

15 feriti nell'incidente

Sono in corso le indagini per rintracciare i parenti più stretti dell’uomo, ha fatto sapere la polizia metropolitana. Sul posto erano presenti i vigili del fuoco della London Fire Brigade (LFB) e alcune squadre della London Ambulance Service (LAS). I paramedici hanno prestato cura a 15 persone. ma non hanno fornito ulteriori dettagli sull'entità delle loro ferite. Un portavoce della LAS ha dichiarato di aver "inviato un certo numero di risorse sulla scena", tra cui 10 squadre di ambulanze. Ha aggiunto: "Abbiamo curato 15 pazienti e li abbiamo portati in ospedale. Nonostante i migliori sforzi dei nostri medici, una persona è purtroppo deceduta sul posto”. Graham Ellis, vice commissario dell'LFB, ha dichiarato:" I pompieri hanno salvato diverse vittime dagli autobus e hanno subito prestato soccorso ".

Le testimonianze

Un testimone ha raccontato alla BBC che si trovava nel suo salotto quando "ha sentito un forte botto". "Non sembrava un incidente d'auto, era un rumore davvero strano", ha detto. "Sono uscito per dare un'occhiata e ho visto un massacro. Mio figlio ha 11 anni ed era davvero impaurito. Non volevamo davvero stesse fuori a vedere una scena del genere” ha aggiunto.