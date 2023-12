Londra, l’ultima opera di Banksy è stata rubata un’ora dopo l’esposizione L’artista misterioso ha confermato l’autenticità dell’opera (comparsa su cartello stradale nella zona a sud di Londra) e dopo neanche un’ora due persone l’hanno rubata sotto gli occhi sbalorditi di diversi testimoni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Neanche il tempo di essere installata che l'ultima opera di Banksy è stata subito rubata a Londra: due uomini sono stati filmati mentre rubavano l'opera all'angolo di una strada di Peckham, nel sud della City, meno di un'ora dopo che era stata confermata come opera autentica sull'account Instagram del celebre e misterioso street artist.

Si trattava di un segnale di stop rosso con le sagome di tre droni militari applicate sopra. Una selezione di immagini era stata caricata sulla pagina Instagram di Banksy senza alcuna didascalia o spiegazione, confermandone però l'autenticità.

Intorno alle 12.30 (ora locale) un uomo armato di tronchese, insieme ad un complice, l'ha staccata e se l'è evidentemente portata a casa, mentre testimoni scattavano foto e giravano video. In un filmato si sentono i presenti dire ‘oh mio Dio', mentre uno dei due uomini prende il segnale stradale e scappa.

Le persone che hanno commentato sulla pagina Instagram di Banksy avevano comunque previsto che l'opera non sarebbe rimasta lì per molto tempo. "Volevo vederla prima che gli succedesse qualcosa", ha detto Alex, uno dei tanti spettatori che hanno assistito in diretta al furto. "Abbiamo detto: ‘Cosa stai facendo?' ma nessuno sapeva davvero cosa fare, in un certo senso abbiamo semplicemente guardato accadere", ha aggiunto un altro spettatore. "Eravamo tutti un po' confusi; ci sono stati dei colpi di clacson".

In realtà la notorietà dell'artista rende quanto mai complicato vendere un Banksy rubato. L'anno scorso, tre uomini sulla trentina sono stati condannati in Francia per il furto e la manipolazione di un suo dipinto che rendeva omaggio alle vittime del teatro Bataclan di Parigi nel 2015. Sei mesi dopo, in un altro episodio, otto persone sono state arrestate per il furto di un murales dipinto dal famoso street artist da un muro alla periferia di Kiev.