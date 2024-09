video suggerito

Lasciata chiusa per tre ore in auto a 52 gradi: morta bimba di 4 anni in Usa La tragedia si è verificata domenica 8 settembre a Buckeye, città al sud dell’Arizona. Le temperature esterne erano intorno ai 40 gradi. A raccontarlo è stata la polizia locale sui social, che ha avviato un’indagine sui genitori. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Giovanni Turi

Il dipartimento di polizia di Buckeye (via: Facebook)

Una gita al parco, le ricerche estenuanti, poi il ritrovamento dentro l’auto, dove l’avevano lasciata per tre ore sotto il sole incandescente. Ma ormai non c’era più niente da fare. Due genitori hanno scoperto così la morte della figlia di appena quattro anni. È successo domenica 8 settembre nella città di Buckeye, nella contea di Maricopa, a sud dell’Arizona (Stati Uniti).

A raccontarlo è il dipartimento di polizia locale sui social. La tragedia si è verificata nel primo pomeriggio, intorno alle 14 (ora locale). La famiglia era appena rientrata da una gita al parco. A un certo punto, la bambina è sparita dai radar dei genitori. Sono quindi partite ricerche, grida, richieste di aiuto. Le temperature si aggiravano sui 40 gradi.

Dopo tre ore, i due hanno ritrovato la piccola dentro il loro mini suv parcheggiato all'esterno di una casa nel distretto Verrado Heritage. Proprio dove l’avevano dimenticata. La bambina, però, non rispondeva. È partita così la telefonata alle forze dell’ordine che, non appena arrivate sul posto, hanno subito avviato le compressioni del torace e tentato di usare un defibrillatore, in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

Ma non c’è stato niente da fare. In ospedale la bambina è stata dichiarata morta. La causa del decesso è collegata alle temperature cocenti. Secondo il National Weather Service, vicino all’aeroporto Buckeye Municipal si erano raggiunto quasi i 40 gradi. Ma dentro l’auto, riportano i media locali, si parlava di picchi sopra i 54 gradi. La polizia ha aperto un’indagine, ancora nelle fasi iniziali. Nessuno è ancora stato arrestato, spiega la testata Arizona’s Family. I genitori sono al momento in ospedale sotto choc.

Non si tratta della prima morte di questo tipo in Arizona. Già a metà luglio una bimba di due anni è stata chiusa in auto e lasciata lì con 42 gradi per almeno una mezz’ora. Secondo l’organizzazione Kids and Cars, tra il 1990 e il 2023 sono morti 47 minorenni sotto i 14 anni dentro le auto per il caldo. Si tratta del quarto stato americano con i numeri più elevati, dietro a Texas (155), Florida (118) e California (65).

Tra i consigli dell’organizzazione, in collaborazione con il dipartimento dei Trasporti degli Usa, ai genitori ci sono:

Non lasciare bambini incustoditi in un veicolo, neanche per un minuto;

Controllare sempre i sedili posteriori;

Chiedere agli insegnanti di chiamare se il figlio non si presentasse a scuola come previsto;

Tenere sempre l’auto chiusa a chiave e le chiavi fuori alla portata dei bambini;

Conservare le chiavi fuori dalla portata dei bambini e insegnare loro che l’auto non è un luogo in cui giocare;

Chiamare i soccorsi se viene visto un bambino da solo dentro un’auto.