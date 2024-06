video suggerito

Lascia la figlia di 6 anni della compagna chiusa in auto al caldo: bimba morta. Aveva la febbre a 41° Markise Outing, 24enne dello Stato della Florida, è stato arrestato per la morte della piccola e deve rispondere di omicidio colposo aggravato. Inizialmente aveva detto che le era salita la febbre dopo aver “giocato tutto il giorno fuori”. L’autopsia ha poi accertato che la bimba è stata uccisa dal caldo estremo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

54 CONDIVISIONI condividi chiudi

immagine di repertorio

Una bambina americana di 6 anni è morta dopo essere stata lasciata per tre ore "chiusa nell'auto del fidanzato di sua madre" mentre "andavo a lavorare". Quel giorno la temperatura esterna nella zona di Bradenton, nella contea di Manatee, Florida, era di circa 31°. Markise Outing, 24enne, è stato arrestato il 25 giugno e accusato di omicidio colposo aggravato.

I fatti sono avvenuti nel pomeriggio dello scorso 20 maggio. Secondo l'ufficio dello sceriffo della contea di Southern Manatee, l'uomo si sarebbe rivolto ai vigili del fuoco intorno alle 17:17 in cerca di cure mediche per la piccola. I paramedici si sono precipitati sulla scena dove hanno trovato la bimba priva di sensi: non respirava e la sua temperatura corporea superava i 41°. Hanno ipotizzato che potesse essere stata colta da arresto cardiaco, così hanno provato in tutti i modi a rianimarla. È morta dopo poche ore.

Alla polizia che gli chiedeva il motivo per cui la piccola avesse la febbre così alta, il 24enne ha risposto che quel giorno aveva giocato fuori in un parco e si era "surriscaldata". Ma gli agenti si sono accorti subito che la sua versione era piena di incongruenze e i dati GPS successivamente raccolti dagli investigatori hanno lasciato intendere come la bambina fosse stato lasciato all'interno di un veicolo parcheggiato per diverse ore.

È stato così ricostruito che Outing era andato a prendere la giovanissima a scuola intorno alle 14:45, prima di recarsi al suo posto di lavoro a Bradenton. L'avrebbe dunque lasciata all'interno della sua auto chiusa a chiave con i finestrini chiusi per tutto il tempo.

L'autopsia ha poi accertato che la bimba è stata uccisa dal caldo estremo. Gli investigatori stanno ancora aspettando i risultati di un rapporto tossicologico.