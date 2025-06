video suggerito

“Violentata dal padre e da altri uomini”: abusi sessuali sulla figlia minorenne, arrestato un uomo di 41 anni Un uomo di 41 anni è finito agli arresti domiciliari con l’accusa di aver commesso abusi sessuali sulla figlia minorenne. L’indagine è stata condotta dalla polizia di Foligno, in provincia di Perugia. Sono stati documentati episodi da cui emergerebbero le violenze nei confronti della minore, talvolta perpetrate anche da altri uomini, autorizzati dal padre e al momento ignoti. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio.

Un uomo di 41 anni è finito agli arresti domiciliari con l'accusa di aver commesso abusi sessuali sulla figlia minorenne. L'indagine è stata condotta dalla polizia di Foligno, in provincia di Perugia.

Gli investigatori hanno documentato episodi da cui emergerebbero le violenze nei confronti della minore, talvolta perpetrate anche da altri uomini, al momento ignoti, ai quali il padre consentiva di commettere gli abusi.

Gli agenti hanno così eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari di Spoleto per lesioni personali, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e atti sessuali con minori.

Per l'uomo, un 41enne italiano, è stato disposto il monitoraggio attraverso dispositivi di controllo elettronico e divieto di comunicazione con le vittime dei reati contestati.

Secondo gli investigatori, l'uomo nel corso del tempo, aveva posto in essere, "in svariate occasioni", condotte violente sia sotto il profilo verbale che fisico e psicologico ai danni della coniuge, arrivando in alcune occasioni a picchiare violentemente la figlia avuta da una precedente relazione".

Le botte sarebbero state inflitte anche alla figlia dell'attuale compagna alla quale però però sarebbero stati risparmiati gli abusi.

Gli episodi violenti, secondo quanto hanno ricostruito gli uomini del Commissariato di Foligno, sono stati in alcuni casi accompagnati da minacce che il 41enne rivolgeva utilizzando coltelli o oggetti contundenti, si legge ancora su Umbria 24.

All’esito delle indagini degli agenti, la Procura della Repubblica di Spoleto, in considerazione della gravità e reiterazione dei fatti contestati, ha quindi richiesto al giudice per le indagini preliminari l’applicazione di una misura cautelare.

Adesso le forze dell'ordine stanno continuando a indagare sulla vicenda per cercare di dare un nome e un volto agli altri uomini che avrebbero abusato dalla minorenne con il consenso del padre.