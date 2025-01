L’aereo prende fuoco prima del decollo: terrore sul volo in Corea. Passeggeri evacuati con lo scivolo I fatti sono avvenuti martedì 28 gennaio all’aeroporto internazionale di Gimhae, in Corea del Sud. L’aereo dell’Air Busan con 176 persone a bordo era diretto ad Hong Kong. Tre persone sono rimaste ferite. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

Tre persone sono rimaste ferite dopo che un aereo della compagnia Air Busan ha preso fuoco all'aeroporto internazionale di Gimhae, in Corea del Sud. I fatti sono avvenuti nella giornata di martedì 28 gennaio.

Secondo l'agenzia di stampa Yonhap, tutti i 169 passeggeri e i sette membri dell'equipaggio del volo diretto a Hong Kong sono stati evacuati utilizzando uno scivolo gonfiabile. In un primo momento non sono stati segnalati feriti, ma successivamente i vigili del fuoco hanno confermato che tre passeggeri avevano riportato lesioni non gravi.

L'incendio è divampato nella coda dell'aereo intorno alle 22:26 ora locale, pochi istanti prima del decollo, propagandosi rapidamente alla fusoliera. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 22:34. Sebbene i servizi di emergenza ritengano che tutte le 176 persone a bordo siano state tratte in salvo, le autorità stanno ancora ispezionando l'aereo "per precauzione", ha riportato l'Yonhap.

Le impressionanti riprese trasmesse dall’emittente locale MBC-TV hanno catturato il momento in cui l’aereo ha iniziato a mostrare segni di un’esplosione su un lato mentre si avvicinava all’aeroporto.

L'incidente arriva a distanza di un mese da quello che si è rivelato il peggior disastro aereo nella storia della Corea del Sud, quando un aereo della Jeju Air di ritorno da Bangkok si è schiantato sulla pista dell'aeroporto di Muan durante un atterraggio di emergenza, uccidendo 179 persone, tra passeggeri e membri dell'equipaggio a bordo (solo due i sopravvissuti).

Si presume che l'aereo abbia avuto un guasto al carrello di atterraggio mentre si avvicinava all'aeroporto internazionale di Muan, a circa 180 miglia a sud di Seul, dopo essere decollato da Bangkok domenica 29 dicembre.