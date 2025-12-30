La operano per enorme cisti da 10 kg e non si accorgono che dietro c’era un bimbo: “Il regalo più bello”

È la storia di Suze Lopez, una 41enne della California che ha scoperto di essere incinta per caso e solo pochi giorni prima del parto da un test di gravidanza richiesto per l’operazione di rimozone della grossa cisti. “Emozionante vedere questo bambino a termine seduto dietro una cisti ma non nell’utero” ha spiegato il medico.

Fin da giovane aveva sofferto di cisti così quando l’addome si è gonfiato, la donna ha ricondotto tutto a una enorme cisti e per mesi, insieme ai medici, ha monitorato la massa di 10 kg in vista di un’operazione senza accorgersi che dietro si nascondeva un bimbo. È la storia di Suze Lopez, una 41enne della California, che ha scoperto di essere incinta solo pochi giorni prima del parto.

La donna fin da ragazza soffriva di cisti ovariche e in precedenza le era stato asportato l'ovaio destro insieme a un'altra cisti. Condizione che l’avevano già portata ad avere un ciclo altamente irregolare. Quando il dolore e la pressione addominale è cresciuta, quindi, ha ricondotto tutto all’altra cisti già diagnosticata senza pensare minimamente a una gravidanza. “Ero abituata a cicli molto irregolari e a qualche fastidio addominale. Non potevo credere che, dopo 17 anni di preghiere e tentativi per un secondo figlio, fossi effettivamente incinta” ha raccontato la donna.

A complicare il tutto il fatto che la gravidanza era extrauterina, l’utero infatti era vuoto e il bambino si era formato in un piccolo spazio nell'addome, vicino al fegato, con il sedere appoggiato sull'utero. "Abbiamo scoperto il bambino quasi a termine. Una gravidanza così lontana dall'utero che continua a svilupparsi è quasi inaudita, quelle che arrivano a termine sono praticamente molto meno di 1 su un milione" ha dichiarato John Ozimek, il medico e direttore sanitario del reparto di ostetricia dove la donna infine ha dato alla luce il bimbo.

La scoperta della gravidanza per caso dopo che i medici avevano deciso di operarla per la cisti ovarica. Lo shock quando sono arrivati i risultati del test di gravidanza di routine, richiesto prima dell'intervento. Anche a quel punto però tutti credevano un falso positivo, compresi i medici. "A causa della grande cisti ovarica che cresceva da anni, avrebbe potuto trattarsi di un falso positivo, persino di un tumore ovarico", ha sottolineato il medico che aveva in cura la paziente.

Nemmeno il tempo di chiarire il tutto, che tre giorni dopo la donna ha partorito. Lo stesso dottor Ozimek è rimasto sbalordito da ciò che hanno rivelato le immagini diagnostiche: una gravidanza ectopica addominale molto rara. "Suze era incinta, ma il suo utero era vuoto e una gigantesca cisti ovarica benigna del peso di oltre 10 chili occupava troppo spazio. È logico che pensasse semplicemente che il tumore si stesse ingrandendo di nuovo, non che potesse essere incinta" ha rilevato il medico.

"È stato emozionante vedere questo bambino a termine seduto dietro una cisti ovarica molto grande, non nell'utero. In tutta la mia carriera, non ho mai sentito di una gravidanza del genere che fosse arrivata a questo punto", ha detto il ginecologo oncologo Michael Manuel, chiamato per rimuovere la cisti gigante. “Abbiamo dovuto capire come far nascere il bambino con la placenta e i suoi vasi sanguigni attaccati all'addome, rimuovere la grande massa ovarica e fare tutto il possibile per salvare la mamma e il bambino", ha aggiunto. Ci è voluta un'équipe di circa 30 esperti per portare a termine un parto e un intervento chirurgico complessi ma alla fine il bimbo e la madre sono potuti tornare a casa e stanno bene.