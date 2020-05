La Grecia riapre anche le spiagge attrezzate dando il prima via libera all'inizio della stagione balneare dopo il lockdown per la pandemia da coronavirus. Da questo fine settimana infatti nel Paese riapriranno anche i lidi balneari ma chi era abituato a feste e giochi in spiaggia dovrà frenare gli entusiasmi perché da ora in poi sarà tutto diverso. Regole stringenti per evitare il contagio e multe salatissime per chi sgarra sono le parole d'ordine del governo che prima dell'ok ha voluto mettere in guardia i gestori dei lidi. Del resto, come ha dichiarato il portavoce dell’esecutivo ellenico, Stelios Petsas, le giornate di sabato 16 e domenica 17 maggio saranno un "test importante" che la Grecia “deve superare con successo" per rilanciare il turismo.

Da luglio via libera anche a turisti stranieri

“Tutti guardano alla Grecia perché, finora, ha dimostrato una risposta esemplare alla pandemia. Ora siamo chiamati a dimostrare che, con le regole e la maturità, possiamo godere della bellezza del nostro paese in modo sicuro durante questa estate”, ha affermato Petsas. Per ora si punta sul turismo interno ma il governo di Atene non nasconde la volontà di aprire di nuovo al turismo straniero, una fonte di introiti di primaria importanza nel Paese. Il governo infatti vuole riaprire il paese ai turisti stranieri a partire dal prossimo luglio anche se ha confermato che tutto dipenderà dagli sviluppi della pandemia di coronavirus.

Le nuove regole per le spiagge in Grecia

L’annuncio del governo sul piano per il turismo che includerà le regole per garantire l’avvio della stagione estiva arriverà domani ma alcuni punti chiave sono già stati anticipati. In Primis saranno vietati alcol e musica ma stop anche a sport e giochi in spiaggia per il pericolo di assembramenti. Il comitato tecnico scientifico ha raccomandato distanziamento anche in spiaggia con 40 persone al massimo su 1000 metri quadrati e ombrelloni che dovranno trovarsi a una distanza di almeno quattro metri l'uno dall'altro e con solo due lettini per volta.

Le sanzioni per chi no rispetta le regole

Anche bar e ristoranti dei lidi saranno a mezzo servizio e cioè potranno effettuare solo asporto. Gli addetti dovranno avere e mascherine e sanificare sdraio e lettini dopo ogni cliente. Per chi sgarra sanzioni tra i 5mila e i 20mila euro che saranno triplicate in caso di recidiva. Non solo, i gestori rischiano anche l'immediata chiusura dello stabilimento balneare per 30 giorni che diventano 90 in caso di recidiva.