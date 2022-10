Iran, Bbc: “Donna aggredita sessualmente da forze di polizia” Il video è diventato virale sui social, è ancora polemica dopo il caso di Mahsa Amini. I fatti sarebbero avvenuti a Teheran.

A cura di Biagio Chiariello

Sta facendo il giro dei social il video che ritrae alcuni esponenti delle forze antisommossa in Iran che aggrediscono sessualmente una manifestante mentre cercavano di arrestarla in pieno giorno. La notizia è riportata dalla Bbc che pubblica anche un video delle molestie.

Nel filmato, girato ad Argentina Square, a Teheran mercoledì scorso, si vede un gruppo di agenti con indosso dei caschi che circondano una donna su una strada principale. Uno di loro l'afferra per il collo e la conduce in mezzo a una folla di almeno una decina poliziotti, molti dei quali sono in motocicletta, mentre un altro agente le si avvicina alle spalle e la palpeggia con una mano.

Nella sequenza si vede che la donna si accovaccia circondata dalle forze antisommossa e nel sottofondo si sente una voce femminile dietro la telecamera che dice: "Le stanno tirando i capelli".

Alcuni dei presenti accortisi di quello che sta accadendo iniziano a suonare i clacson, una forma di protesta in situazioni simili viste negli ultimi giorni in tutto il Paese Mediorientale. La donna, che sembra non avere l'hijab o il velo, fugge dalla scena.

A questo punto si sente la stessa voce del video che dice: "Guardatelo [l'ufficiale delle forze di sicurezza], sta ridendo".

L'ufficio per le pubbliche relazioni della polizia di Teheran ha affermato che l'incidente è "oggetto di indagine", ha riferito l'agenzia di stampa statale Irna.

Il filmato di protesta è stato condiviso malgrado le restrizioni sul web, scatenate dalla morte di Mahsa Amini, la 22enne curda morta tre giorni dopo il suo arresto da parte della polizia morale per non aver indossato correttamente lo hijab, il velo islamico.