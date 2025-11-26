Inizia a vedere doppio durante il volo, pensa sia l’aereo ma era tumore inoperabile: “Serve più ricerca”

Protagonista della vicenda è Abi Smith, trentenne britannica colpita da sintomi che mai aveva provato mentre era in volo per una vacanza. Aveva attribuito il disturbo proprio agli sbalzi di pressione durante il volo ma si trattava di Glioma.

Protagonista della storia è Abi Smith, trentenne delle West Midlands colpita da sintomi che mai aveva provato mentre si dirigeva negli Stati Uniti per una vacanza. Quei sintomi che aveva ricondotto al volo in realtà si erano aggravati nei giorni successivi come difficoltà a muoversi e a tenere oggetti in mano.

La trentenne aveva chiesto quindi un consulto medico e accertamenti come una Tac che però non avevano evidenziato nulla. I medici sospettavano un ictus ma solo il ritorno a casa e una risonanza magnetica ha portato alla terribile diagnosi di Glioma, un tipo di tumore del sistema nervoso centrale che si origina nel cervello.

I sintomi di un glioma possono includere mal di testa, convulsioni, nausea e vomito, cambiamenti cognitivi e della personalità, debolezza o intorpidimento e visione doppia, ma la prognosi dipende dallo stadio in cui si trova il tumore.

La cura per questo tipo di tumori dipende dal grado. Purtroppo, nel caso della signora Smith, a causa della sua posizione, il tumore è stato ritenuto inoperabile, ma i chirurghi sono riusciti a rimuoverne una parte. Dopo l'intervento chirurgico, si sottoposta anche un ciclo di radioterapia, seguito da sei estenuanti mesi di chemioterapia e una battaglia che prosegue ancora.

Per questo la trentenne è diventata sostenitrice della ricerca sul cancro e in particolare delle ricerche sulle terapie per i tumori al cervello. "Sono urgentemente necessari maggiori finanziamenti per comprendere, trattare e, in ultima analisi, guarire i tumori al cervello", ha affermato la donna raccontando la sua storia e aggiungendo: "Ogni donazione contribuisce a finanziare le scoperte di cui abbiamo disperatamente bisogno".