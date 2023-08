Influencer morta di fame, la mamma di Zhanna Samsonova: “Ho lottato anni per salvarla” La mamma di Zhanna Samsonova, l’influencer di origine russa che sarebbe morta di fame lo scorso 21 luglio a 39 anni in Malesia: “Ho combattuto per anni per salvarla, ma non mi ha mai ascoltato”. Il ricordo degli amici: “Era incredibile che si muovesse ancora”.

A cura di Ida Artiaco

"Ho combattuto per anni per salvarla, ma non mi ha mai ascoltato". A parlare è Vera Samsonova, 63 anni, mamma di Zhanna Samsonova, l'influencer di origine russa che sarebbe morta di fame lo scorso 21 luglio a 39 anni in Malesia, dove viveva da qualche anno. Era ricoverata nel reparto di terapia intensiva.

Lo ha fatto in una intervista alla stampa russa, ripresa dal quotidiano inglese Daily Mail, dopo che la notizia del decesso della figlia, diventata famosa per i suoi video con ricette vegan e per essere fervida sostenitrice della cucina erbivora cruda, ha fatto il giro del mondo.

La causa ufficiale della morte di Samsonova non è stata ancora determinata. Secondo la madre, l'influencer, che aveva viaggiato in tutta l'Asia negli ultimi 17 anni, sarebbe stata uccisa da una infezione simile al colera che è stata peggiorata dalla sua dieta estrema, povera di nutrienti importanti e con carenze di calcio e vitamina D. Ed ora vuole riportare in Russia, dove la famiglia vive, il corpo della figlia, nonostante i ritardi della burocrazia.

"Per favore, smettetela di scrivere cose brutte sul suo conto, fa molto male. Ha scelto questa strada. Ho combattuto per molti anni, ma lei non ha ascoltato sua madre", ha detto Vera. Sempre la stampa russa ha raccontato che gli amici della 39enne avevano rivelato di essere rimasti "inorriditi" dal suo aspetto emaciato e l'hanno implorata di farsi aiutare, ma lei ha rifiutato e ha continuato con la sua dieta a base di cibi vegetali crudi. "Era impossibile convincerla a parlare con i medici", hanno detto.

Olga Chernyaeva, una delle amiche dell'influencer, ha dichiarato al quotidiano russo Novye Izvestia: "Circa cinque mesi fa, ho incontrato Zhanna in Sri Lanka e aveva un aspetto stravolto. Le sue gambe erano gonfie. Era incredibile che si muovesse ancora. Ho cercato di parlarle, di convincerla a chiedere aiuto ai medici, a fare dei test. Le ho mostrato il suo corpo allo specchio e nelle fotografie degli anni passati. Ma il carattere di Zhanna non era semplice, era impossibile convincerla su certe questioni".