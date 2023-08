L’influencer Zhanna Samsonova muore di fame a 39 anni: “Mangiava solo semi e frutta esotica” L’influencer russa Zhanna Samsonova, famosa sui social per le sue ricette a base di frutta esotica e cibi crudi, sarebbe morta di fame a 39 anni secondo quanto riferito da alcuni conoscenti. Tuttavia, le cause del decesso non sono ancora state rese note.

A cura di Ida Artiaco

Sarebbe morta di fame a soli 39 anni l'influencer russa Zhanna Samsonova. È questa la notizia data questa mattina dal quotidiano inglese Daily Mail e che ha immediatamente fatto il giro del mondo. Samsonova era diventata famosa per i suoi video con ricette vegan.

Per quattro anni si è nutrita solo di "frutta, germogli di semi di girasole, frullati di frutta e succhi", essendo fervida sostenitrice della cucina erbivora cruda. Negli ultimi mesi era passata ad un regime alimentare ancora più restrittivo. Ma proprio una dieta povera di nutrienti importanti e con carenze di calcio e vitamina D l'avrebbe portata alla morte.

Il decesso della donna si è verificato in Malesia, dove viveva e dove stava portando avanti un regime a base di frutta esotica. Ad annunciarne la morte risalente al 21 luglio i suoi amici e la sua famiglia. "È morta di fame", sostiene una sua amica, mentre la madre parla di "un'infezione simile al colera", comunque esacerbata dalla "condizione esausta del corpo". Al momento, comunque, non sono ancora note le cause della morte,

Samsonova spesso promuoveva cibi crudi sui social media, dove era nota ai suoi milioni di follower su TikTok, Facebook e Instagram con lo pseudonimo di Zhanna D'Art e rawveganfoodchef. "Qualche mese fa, in Sri Lanka, sembrava già esausta", ha detto a Newsflash un amico, aggiungendo che "aveva le gambe e i linfonodi gonfi. L’avevano mandata a casa a farsi curare, ma quando l’ho incontrata di nuovo a Phuket ero inorridito.Vivevo nell’appartamento sopra il suo, e ogni giorno temevo di trovare il suo corpo senza vita".

"Vedo il mio corpo e la mia mente trasformarsi ogni giorno. Adoro creare le mie ricette e ispirare le persone a mangiare in modo più sano", aveva affermato Samsonova descrivendo il suo regime alimentare restrittivo. "Amo la mia nuova me e non tornerei mai indietro alle abitudini che usavo". L'influencer aveva anche spiegato che mangiare cibi crudi è stato ispirato dal vedere "i coetanei" che mangiano cibo spazzatura sembrare molto più vecchi della loro età.