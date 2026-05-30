Laos, minatori intrappolati nella grotta da 10 giorni: recuperati in cinque, il video del salvataggio

Cinque minatori sono stati tratti in salvo dopo dieci giorni trascorsi intrappolati in una grotta allagata nella provincia di Xaysomboun, nel Laos centrale. Il gruppo era rimasto bloccato da un’improvvisa ondata di maltempo che ha invaso i cunicoli della miniera, impedendo ogni via di uscita. Restano ancora due dispersi e le ricerche proseguono senza sosta.

C’è una bella notizia che arriva dal Laos centrale, dalla provincia montuosa di Xaysomboun, dove da dieci giorni si lavorava senza sosta per raggiungere un gruppo di minatori rimasto intrappolato in una grotta allagata. Cinque di loro sono stati tratti in salvo, mentre proseguono le ricerche degli ultimi due dispersi.

La vicenda era iniziata il 20 maggio, quando otto uomini si erano addentrati nella miniera alla ricerca di oro e altri minerali. Un’attività diffusa nella zona, ricca di risorse ma segnata spesso da condizioni di estrema precarietà. A interrompere tutto è stata un’ondata di piogge improvvise che ha invaso i cunicoli, trasformando la caverna in una trappola d’acqua e fango.

Uno del gruppo era riuscito inizialmente a fuggire e a dare l’allarme, permettendo l’avvio di una complessa operazione di soccorso che ha coinvolto squadre locali e specialisti arrivati anche da Thailandia e Malesia. Da quel momento è iniziata una corsa contro il tempo in una rete di gallerie strette, buie e in gran parte sommerse.

I soccorritori hanno localizzato cinque uomini bloccati a circa 300 metri dall’ingresso della grotta, in un passaggio difficile da raggiungere e parzialmente allagato. Le operazioni di salvataggio si sono svolte in più fasi, anche grazie al pompaggio continuo dell’acqua che ha lentamente abbassato il livello nei cunicoli.

Il primo minatore è stato riportato in superficie venerdì, mentre gli altri quattro sono riusciti a uscire nelle ore successive, in alcuni casi aiutati dai soccorritori, in altri riuscendo a percorrere tratti ormai meno sommersi. “Ora ci sono persone qui pronte ad aiutarvi”, avevano detto loro durante le operazioni, mentre in superficie le famiglie seguivano con apprensione ogni aggiornamento.

Ora si cerca di tirare fuori gli ultimi membri del gruppo. Le squadre impegnate sul posto descrivono condizioni estreme, con cunicoli talmente stretti da rendere spesso necessario l’uso di tecniche di immersione per avanzare.