Esteri
Video thumbnail

Indossa auricolari e non vede il tram che la sta per travolgere: salvata all’ultimo secondo dalla guardia

Una donna a Kayseri, in Turchia, ha rischiato di essere travolta da un tram mentre indossava auricolari. Salvata all’ultimo istante da una guardia di sicurezza, il video diffuso dall’azienda ricorda ancora una volta l’importanza di restare sempre attenti vicino ai binari.
Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi
A cura di Biagio Chiariello
1 CONDIVISIONI
Immagine

Una donna ha rischiato di essere travolta da un tram in arrivo, ma è stata salvata all’ultimo istante da un agente di sicurezza. L’episodio è avvenuto a Kayseri, in Turchia, martedì 14 ottobre, ed è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza: nel video si vede chiaramente la donna attraversare i binari con gli auricolari, apparentemente ignara del pericolo. Qualche istante prima dell’impatto, la guardia interviene prontamente, trascinandola fuori dalla traiettoria del mezzo.

Le immagini, diffuse da Kayseri Transportation, hanno rapidamente fatto il giro dei social, diventando un monito per tutti i passeggeri. Nel comunicato ufficiale l’azienda sottolinea: “Questo episodio rappresenta un importante promemoria. Ringraziamo la nostra guardia per la prontezza e il senso di responsabilità dimostrati. Tuttavia, è fondamentale che tutti i passeggeri siano più attenti e consapevoli sui sistemi ferroviari”.

Il video mostra nel dettaglio il momento dell’intervento: il tram si avvicina rapidamente, i freni vengono azionati e la guardia afferra la donna, tirandola al sicuro. La sequenza, breve ma intensa, ha colpito chi l’ha vista, ricordando quanto la distrazione possa essere pericolosa in spazi pubblici e vicino ai mezzi in movimento.

Leggi anche
Maria Luisa Ramponi in un video dopo l'esplosione del casolare: insultava i carabinieri che poi l’hanno salvata

Kayseri Transportation ha invitato i passeggeri a prestare maggiore attenzione e a limitare l’uso di auricolari in prossimità dei binari, ricordando che la sicurezza dipende non solo dai sistemi e dai veicoli, ma anche dal comportamento consapevole dei passeggeri. L’azienda ha evidenziato come le cuffie possano ridurre la percezione dei suoni ambientali, aumentando il rischio di incidenti.

L’episodio dimostra quanto un attimo di distrazione possa trasformarsi in grave pericolo, ma anche come la vigilanza e la rapidità d’intervento del personale possano fare la differenza tra un incidente e una tragedia evitata.

Esteri
1 CONDIVISIONI
Immagine
Live
cessate il fuoco
a Gaza
Israele reclama i suoi morti, Trump: "Se Hamas non rispetta gli accordi Idf può attaccare"
Greta Thunberg denuncia torture subite in Israele: "Picchiata e insultata, ci hanno detto 'Vi gasiamo'"
"Minacciato di morte, non ha smesso di raccontare": il ricordo di un collega di Saleh, reporter ucciso a Gaza
Tra i prigionieri palestinesi rilasciati da Israele c’è anche il direttore dell’ospedale Al-Awda
Quando crederemo davvero alla pace a Gaza
Francesco Cancellato
Studenti e ricercatori palestinesi possono venire in Italia, ma i figli devono restare a Gaza: "Ricatto disumano"
"Nessuna pace finché Israele persegue il suo progetto coloniale in Palestina": parla l'analista Tariq Dana
"Abbiamo camminato 5 ore per tornare a casa, l’abbiamo trovata distrutta": il racconto di una famiglia a Gaza
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Esteri
api url views