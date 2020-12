In questi giorni la Florida sta vivendo un evento meteorologico molto strano: per strada piovono iguane. Anche il Servizio Meteorologico Nazionale ha diramato un avviso per il rischio di caduta iguane. E se gli utenti da tutto il mondo hanno ipotizzato un errore da parte dell'autore dell'allarme meteo, in realtà il pericolo di caduta iguane è una cosa possibilissima, soprattutto nel 2020.

In Florida le temperature sono crollate addirittura fino a sfiorare lo zero. L'aria fredda ha raggiunto lo stato negli scorsi giorni e ora le temperature sono comprese tra 0-5 gradi. Miami ha appena vissuto il giorno più freddo dal 20 dicembre 2010 con una temperatura minima di 5 gradi. Ad accentuare tutto, il vento che fa percepire temperature sotto lo zero. Le iguane, dal canto loro, si sono ben adattate al clima della Florida, che di solito non vive inverni particolarmente freddi. Sono molto sensibili alle temperature visto il loro sangue freddo e anche se questa ondata di gelo non durerà a lungo, ne subiscono l'effetto.

Questi animali si irrigidiscono con temperature così basse e con freddi che arrivano così vicini allo 0, le iguane congelate cadono dagli alberi nonostante non siano morte. Quello dell'irrigidimento è un fenomeno comune per le iguane nel periodo invernale dei grandi freddi. Normalmente non si dedicano previsioni meteo e bollettini allarmistici alla caduta delle iguane, ma viste le temperature questo fenomeno è diventato più preoccupante di quello che ci aspetteremmo in Florida. Il reale pericolo per la popolazione è da individuare nelle dimensioni considerevoli che le iguane possono raggiungere: fino ai 10 kg di peso e almeno un metro e mezzo di lunghezza. Veder cadere diversi animali di queste dimensioni, insomma, può ufficialmente rientrare nei fenomeni preoccupanti collegati a una nottata di temperature così basse. La paura è che possano danneggiare auto, piscine o strade. Soprattutto, la caduta di questi animali può essere pericolosa per i passanti.