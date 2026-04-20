Sciopero autotrasportatori al via, dal 20 al 25 aprile rischio blocco merci in Italia per il caro carburante

Lo sciopero di 144 ore degli autotrasportatori indetto da Trasportounito è scattato dalla mezzanotte di oggi 20 aprile e proseguirà per sei giorni, fino alle ore 24.00 del 25 aprile, per protestare contro il rincaro del carburante. A rischio la logistica e la distribuzione delle merci con un possibile aumento dei prezzi al consumo.

Da oggi in tutta Italia parte lo sciopero nazionale degli autotrasportatori di 144 ore proclamato per protestare contro quella che è stata definita “emergenza carburante” e che andrà avanti per sei giorni operativi, fino al 25 aprile. Manifestazioni sono in programma in diverse zone nonostante le controindicazioni espresse dalla Commissione Garanzia Sciopero dopo lo stop del trasporto merci su gomma in Sicilia dove i camionisti si sono già mobilitati nei giorni scorsi prima di interrompere il fermo.

La protesta è stata indetta e confermata da Trasportounito per quella che è definita una “assoluta emergenza, causata dal rincaro fuori controllo del carburante, il quale incide in modo letale su bilanci già fragilissimi delle imprese di autotrasporto”. Lo sciopero, proclamato nonostante le valutazioni della Commissione Garanzia Sciopero, mette a rischio la logistica e la distribuzione delle merci con un possibile aumento dei prezzi al consumo per gli utenti finali.

Sciopero dal 20 al 25 aprile in Italia, fermi i camionisti contro il caro carburante

Lo sciopero degli autotrasportatori con il fermo nazionale dei servizi di autotrasporto merci è scattato dalla mezzanotte di oggi 20 aprile e proseguirà fino alle ore 24.00 del 25 aprile. "L’aumento nel costo dei carburanti ha fatto deflagrare una crisi di una gravità senza precedenti; e ciò accade nella totale latitanza delle istituzioni e del ministero competente; paradossalmente l’unica istituzione che ha prestato attenzione all’autotrasporto è la commissione sciopero dei servizi pubblici essenziali che ha in modo reiterato provato a frapporre ostacoli a un fermo che è lo specchio di una imprenditoria ormai soffocata dai debiti e avviata inesorabilmente sulla strada del fallimento” ha dichiarato il segretario generale di Trasportounito, Maurizio Longo.

Autotrasportatori fermi per lo sciopero: a rischio il blocco merci in Italia

Se l’adesione allo sciopero degli autotrasportatori sarà massiccio si rischia un vero e proprio blackout della logistica in Italia dove la gran parte delle merci si muove proprio su gomma. Un fermo di sei giorni infatti rischia di paralizzare il movimento merci del nostro Paese con inevitabili ripercussioni sulla disponibilità di materie e materiale e un conseguente aumento dei prezzi al consumo. Un impatto immediato potrebbe esserci sui prodotti freschi e deperibili con la mancata consegna nei negozi e sulle linee produttive che lavorano senza scorte ma impatti ci saranno su tutta la logistica con ritardi nella movimentazione dei container.

Sciopero autotrasportatori, le manifestazioni in attesa del blocco dell'autotrasporto

Oltre allo sciopero degli autotrasportatori, negli stessi giorni Unatras, il coordinamento unitario delle associazioni nazionali di settore, ha proclamato una mobilitazione e annunciato assemblee permanenti e presidi in circa 100 città italiane, in attesa del fermo nazionale delle attività di trasporto annunciato nei giorni scorsi le cui modalità saranno definite e comunicate alla Commissione di Garanzia per lo sciopero sempre oggi lunedì 20 aprile. “Il settore dell’autotrasporto è ormai al collasso a causa del caro gasolio, con prezzi stabilmente oltre i 2 euro al litro, e senza risposte concrete del Governo sarà inevitabile il fermo nazionale dei servizi” spiegano da Unatras, aggiungendo che “Le imprese stanno lavorando in perdita e non sono più in grado di assorbire ulteriori rincari”