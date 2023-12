Ilaria trovata morta a New York, oggi i funerali poi il rientro a Bologna: la causa resta un giallo Sono in programma oggi i funerali di Ilaria Conti Gallenti, la 28enne italiana trovata morta dal marito lo scorso 15 dicembre. Poi la salma rientrerà a Bologna: intanto sono stati disposti nuovi accertamenti per chiarire le cause del decesso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Si terranno oggi a New York i funerali di Ilaria Conti Gallenti, la 28enne italiana trovata morta dal marito lo scorso 15 dicembre nel suo letto all'interno dell'appartamento che i due condividono nel Queens. Dopo le esequie, organizzate dal marito e alla presenza degli amici della coppia e dei colleghi di lavoro, come fa sapere Il Resto del Carlino, la salma della giovane rientrerà a Bologna, dove ieri sono già tornate dalla Grande Mela la mamma della ragazza e la migliore amica.

Le due si erano recate negli States nei giorni immediatamente successivi al decesso di Ilaria, chiedendo che venga fatta chiarezza sulle cause di quanto successo. Il corpo di Ilaria è stato sottoposto ad autopsia a New York. Dagli esami non sono emerse patologie nascoste, ma solo una comune aritmia cardiaca, e gli esami tossicologici non hanno riscontrato alcuna sostanza anomala in circolo.

Dunque, ancora non si conosce la causa della morte, così come ci sarebbero delle incongruenze sull'orario del decesso. Secondo gli inquirenti americani, si sarebbe verificato tra le 07:30 e le 08:30 del mattino. A scoprire il cadavere è stato il marito di Ilaria. La sua sveglia suonava e quando lui è andato a controllarla l'ha trovata senza vita. Eppure quella stessa mattina, intorno alle 7:15 ora di New York, pare che la ragazza abbia inviato un video alla madre. Sarebbero anche emersi litigi tra Ilaria e il marito, un aspirante chef americano di origine coreana che aveva sposato a maggio.

Per risolvere il giallo sono stati disposti ulteriori test, ma i risultati arriveranno solo nelle prossime settimane. Al momento, negli Stati Uniti non è stata aperta alcuna indagine sulla morte di Ilaria, poiché non viene aperta d'ufficio. Ma la famiglia della 28enne sta fornendo alla polizia newyorkese qualsiasi elemento utile a far luce su quanto successo: messaggi, confidenze, dettagli relativi alla sua relazione.