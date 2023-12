Ilaria Conti Gallenti morta a 28 anni nel suo primo giorno di lavoro: il marito trova il corpo in casa Ilaria Conti Gallenti, 28 anni, è morta poche ore prima del suo primo giorno di lavoro a New York. La giovane viva negli Stati Uniti da due anni e a New York da uno. Il marito ha trovato il corpo in casa e ha allertato la madre della 28enne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

Ilaria Conti Gallenti, 28 anni, è stata trovata morta a New York nella giornata di venerdì 15 dicembre. La giovane avrebbe dovuto presentarsi per il suo primo giorno di lavoro nella città americana nella mattinata di sabato e invece, il marito l'ha trovata morta nella sua abitazione nel Queens. La ragazza viveva da due anni negli Stati Uniti e si era trasferita a New York circa un anno fa

Secondo quanto reso noto, il marito statunitense della 28enne originaria di Bologna si era reso conto al mattino che la moglie non respirava più. Dopo aver allertato i soccorsi e il loro tempestivo arrivo, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 28enne. In un primo momento, le cause della morte della giovane erano state attribuite a un arresto cardiaco, ma la salma potrebbe restare negli Usa qualche mese per ulteriori accertamenti.

Ci saranno dunque indagini anche di polizia dopo che le forze dell'ordine americane sono intervenute subito. La vicenda va ricostruita con esattezza. Solo quando si potrà completare la documentazione riportando le cause del decesso, la salma della 28enne potrà essere rimpatriata. Gianluca Conti Gallenti, fratello della vittima, ha spiegato che la ragazza avrebbe dovuto far visita alla famiglia a Bologna per Natale. "Abbiamo saputo della morte di Ilaria – spiega al Corriere della Sera – quando il marito ha chiamato. La mamma è subito corsa a New York con un'amica di mia sorella".

La speranza della famiglia era quella di poter riportare la salma della giovane in Italia entro la fine dell'anno. Gli amici più intimi avevano organizzato una raccolta fondi per coprire le spese del rimpatrio della salma, ma a quanto pare il corpo sarà a disposizione dei medici legali per ulteriori accertamenti. Prima del trasferimento aveva lavorato a Roma, a Barcellona e a Dubai in una nota catena di ristoranti. "Si era specializzata nella ristorazione – ha raccontato il fratello – in relazione alla laurea che aveva conseguito in Economia e Marketing, ambito che aveva approfondito con un master a Roma".